ASV paziņo par 1,3 miljardu dolāru vērtu militārās palīdzības paketi Ukrainai

ASV trešdien paziņoja par jaunu 1,3 miljardu dolāru vērtu militārās palīdzības paketi Ukrainai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Paketē iekļautas pretgaisa aizsardzības sistēmas, prettanku raķetes, bezpilota lidaparāti un cits aprīkojums.

Šī pakete ir daļa no ASV centieniem apmierināt "neatliekamās Ukrainas vajadzības, piešķirot kritiski svarīgu bruņojumu tuvākajā laikā un vienlaikus veidojot Ukrainas bruņoto spēku noturīgas spējas", teikts ASV Aizsardzības ministrijas paziņojumā.

Palīdzība uzreiz nenonāks kaujas laukā, jo tā ietilpst Ukrainas drošības palīdzības iniciatīvā, saskaņā ar kuru Vašingtona iepērk aprīkojumu no aizsardzības rūpniecības vai partneriem, nevis ņem to no ASV rezervēm.

Paketē ietilpst četras NASAMS pretgaisa aizsardzības sistēmas, prettanku raķetes TOW, 152 mm artilērijas lādiņi, bezpilota lidaparāti, kā arī pretdronu sistēmas un dažādi transportlīdzekļi.