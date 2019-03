ASV prezidenta amata kandidāte Vorena ierosina atteikties no Vēlēšanu kolēģijas

ASV prezidenta amata kandidāte Elizabete Vorena ierosinājusi atteikties no Vēlēšanu kolēģijas, raksta portāls "Politico".

Vēlēšanu kolēģija ir institūcija, kuras uzdevums ir ievēlēt ASV prezidentu un viceprezidentu. Tajā ietilpst 538 vēlētāji – katram štatam ir noteikts Vēlēšanu kolēģijas vēlētāju skaits. Piemēram, Kaliforniju Vēlēšanu kolēģijā pārstāv 55 vēlētāji, savukārt Aļasku – trīs. Lai uzvarētu vēlēšanās kandidātam nepieciešams iegūt vairākumu (270 vēlētājus) Vēlēšanu kolēģijā.

Vorena norādīja, ka prezidenta amata kandidāti kampaņas laikā reti dodas uz tādiem štatiem kā Misisipi (kuru parasti uzvar Republikāniskās partijas kandidāts) vai Kalifornija (kurā parasti uzvar Demokrātiskās partijas kandidāts), jo lielāka uzmanība tiek pievērsta štatiem, kuros nav novērojama izteikta nosliekšanās par labu vienai vai otrai partijai.

"Es uzskatu, ka katrai balsij ir nozīme. Un vienīgais veids, kā to realizēt ir ieviest nacionālo balsošanu, kas nozīmē atteikšanos no Vēlēšanu kolēģijas," izteicās Vorena.

Debates par atteikšanos no Vēlēšanu kolēģijas kļuva intensīvākas pēc 2016. gada vēlēšanām, kad demokrātu kandidāti Hilariju Klintoni atbalstīja par gandrīz trīs miljoniem lielāks vēlētāju skaits, taču viņa vēlēšanās zaudēja, jo nespēja pārspēt konkurentu Donaldu Trampu vairākos nozīmīgos štatos un tādējādi ieguva mazāku vēlētāju skaitu Vēlēšanu kolēģijā.

Analītiķi, kuri vēlas saglabāt Vēlēšanu kolēģiju, argumentē, ka atteikšanās no pašreizējās sistēmas novedīs pie situācijas, kurā kandidāti vairāk fokusēsies uz apdzīvotākajiem ASV štatiem, piemēram, tiem, kas atrodas austrumu un rietumu krastos un kuros parasti uzvar Demokrātiskās partijas kandidāts. No pēdējām piecām ASV prezidenta vēlēšanām demokrātu kandidāts ieguvis vislielāko vēlētāju atbalstu pēc absolūtajiem skaitļiem, bet divās no šīm reizēm nav kļuvis par prezidentu, jo neieguva vairākumu Vēlēšanu kolēģijā.