ASV prezidents Tramps un viņa sieva inficējušies ar Covid-19

ASV prezidents Donalds Tramps un viņa sieva Melānija Trampa inficējušies ar jauno koronavīrusu, sociālajā tīklā "Twitter" apstiprināja pats prezidents.

Trampu pāris Covid-19 testu veica pēc tam, kad vienai no ASV prezidenta padomniecēm – Hopai Hiksai – konstatēja inficēšanos ar šo vīrusu.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!