ASV samazinās savu karavīru skaitu Irākā līdz 3000

ASV šomēnes savu karavīru skaitu Irākā samazinās līdz 3000, trešdien pavēstīja augsta ranga ASV ģenerālis.

"Konsultējoties un koordinējot ar Irākas valdību un mūsu koalīcijas partneriem, Savienotās Valstis ir izlēmušas mūsu spēku klātbūtni Irākā samazināt no aptuveni 5200 līdz 3000 karavīru septembra mēneša laikā," paziņoja ASV centrālās pavēlniecības priekšnieks ģenerālis Kenets Makenzijs. ASV un Irāka jūnijā vienojās, ka ASV tuvākajos mēnešos turpinās samazināt karavīru skaitu Irākā.

Irākas parlaments janvārī pieprasīja ASV karaspēka izvešanu no valsts. Parlaments šādu nostāju pieņēma pēc tam, kad 3.janvārī no ASV bezpilota lidaparāta izšautu raķešu triecienā Irākā pie Bagdādes lidostas tika nogalināti desmit cilvēki, tostarp arī Irānas ģenerālis Kasems Soleimani un "Tautas mobilizācijas spēku" vadītāja vietnieks Abu Mahdi al Muhandiss, kurš bija arī viens no ""Hizbollah" brigādes" dibinātājiem.

Atbildot uz Soleimani nogalināšanu, Irāna 8.janvārī uz divām bāzēm Irākā, kur izvietoti ASV karavīri, raidīja 22 raķetes. ASV iepriekš apgalvoja, ka saglabās militāro klātbūtni Irākā, kamēr vien Irākas valdība to atbalstīs un turpināsies cīņa pret "Islāma valsti". Lai gan Irāka 2017.gadā paziņoja par uzvaru cīņā ar šo teroristu grupējumu, tas turpina uzbrukumus Irākā.