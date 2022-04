ASV sola 10 'Javelin' uz katru Krievijas tanku. Teksta tiešraide

Krievijas iebrukums Ukrainā ieiet septītajā nedēļā. Krievijas spēki pilnībā atkāpušies no Kijivas un Čerņihivas, ziņoja Pentagons, bet smagas kaujas sākušās valsts austrumos, kur prognozēti Krievijas centieni pilnībā sagrābt Doņeckas un Luhanskas apgabalus. No apdraudētajiem rajoniem notiek civiliedzīvotāju evakuācija. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 43. diena (08.04.2022)

Igaunijā drošības policija KaPo aizturējusi Krievijas propagandas portāla “Sputnik” igauņu filiāles vadītājus Jeļenu Čeriševu un Mati-Dmitriju Teresatlu, vēsta portāls “Delfi.ee”. Viņi tiek turēt aizdomās par noziegumiem pret mieru, bet konkrēti par starptautisko sankciju pārkāpšanu. Saskaņā ar izmeklēšanas materiāliem ir pamats uzskatīt, ka aizdomās turētie caur portālu “Sputnik Meedia” kādai sankcijām pakļautai personai snieguši pieeju finanšu resursiem 350 000 eiro apmērā. Nauda šim nolūkam nākusi no Krievijas. Turklāt abi aizturētie turpinājuši portāla darbību pēc 2022. gada1. martā ieviestajām Eiropas Savienība sankcijām pret Krieviju, skaidro “Delfi.ee”.

Krievijas varasiestādes ir nobijušās no pasaules reakcijas uz atklājumiem Bučā un mainījušas taktiku – nogalināto civiliedzīvotāju līķus okupanti tagad aizvācot no ielām un pagrabiem, trešdien vakarā paziņoja Zelenskis. (Liga.net)

Masīvas Krievijas ofensīvas gaidās 6. aprīlī no Kramatorskas, Slavjanskas un Lozovas pa dzelzceļu evakuēti vairāk neka 14 000 cilvēku. 15 minūtes pēc viena no vilcienu atiešanas, pie Lozovas stacijas sprāgušas trīs raķetes. (Liga.net)

Krievija atvilkusi spēkus no Kijivas un Černihivas Ukrainas ziemeļos, trešdien paziņoja Pentagona amatpersona. "Mēs neredzam Krievijas spēkus Kijivā vai tās apkārtnē, vai uz ziemeļiem no Kijivas, un mēs neredzam Krievijas spēkus Černihivā vai tās apkārtnē," sacīja amatpersona. ASV aizsardzības amatpersonas arī teikušas, ka daļa Krievijas spēku tiek izvesti no Ukrainas uz Baltkrieviju, taču vēlāk varētu tikt nosūtīti uz Donbasu, kur, kā tiek uzskatīts, Krievija turpmāk koncentrēs savu uzbrukumu. (LETA)

Ir “grūti noliegt”, ka Krievijas spēku rīcība Ukrainā ir genocīds, intervijā raidsabiedrībai CNN atzīsts Polijas prezidents Andžejs Duda. https://twitter.com/CNN/status/1511812443307139077?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas Bruņoto spēku ansamblis radījis jaunu dziesmu.

Krievijas spēki postījumus nodarījuši visas apdzīvotās vietās Kijivas apgabalā, kur vien tie bijuši, apgalvo Ukrainas iekšlietu ministrs Deniss Monastirskis: “Nav pilsētu, kur nebūtu upuru, nav ciemu un pilsētiņu, kur nebūtu postījumu,” (Liga.net)

Krievijas spēki atbrīvotajās teritorijā aiz sevis atstājuši daudz mīnu. Borodjankā mīnēta veļasmašīna mājā, kur okupanti pirms tam apmetušies. Dažādu priekšmetu mīnēšana tiek veikta ar nolūku kaitēt cilvēkiem, kas pēc tam šos priekšmetus izkustina. https://twitter.com/timjudah1/status/1511729876511993860?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainas aizsardzības ministrs Aleksejs Rezņikovs ziņo, ka Krievijas karaflote jūrā izliek mīnas, kas līdz 2014. gadam piederēja Ukrainai un tika sagrābtas līdz ar Krimas okupāciju. Ministrs to dēvē par “teroraktu mēģinājumu pret civilajiem kuģiem”. (Liga.net)

Kara dēļ Ukrainā daudzi iedzīvotāji ir spiesti lietot dzeršanai nepiemērotu ūdeni. Par to liecina arī Ukrainas Veselības ministrijas publicēti padomi, kā ūdeni padarīt maksimāli nekaitīgu. Vienkāršākais veids ir to vārīt, bet tāpat tiek minētas dažādas attīrīšanas tabletes un jods.

Ukrainas armijas Ģenerālštābs ziņo, ka Krievijā kara komisariāti sākuši apzināt rezerves karavīrus, kas no dienesta aizgājuši pēc 2012. gada. Tiekot meklēti dienējušie ar autovadītāja, autovadītāja-mehāniķa, izlūka un jaunākā komandiera militārajām specialitātēm. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/289548440024908&show_text=true&width=500

Polijas prezidents Andžejs Duda intervijā ASV telekanālam CNN paziņoja, ka uzskata Krievijas darbības par ukraiņu genocīdu un ka Rietumiem ir jāizvirza ultimāts Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Atbildot uz jautājumu, vai viņš piekrīt Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska viedoklim, ka Krievijas karaspēka zvērības Ukrainas pilsētā Bučā ir genocīds, Duda sacīja, ka tam "ir grūti nepiekrist". "Šī iebrukuma mērķis ir iznīcināt ukraiņu nāciju," sacīja Duda. Viņš piebilda, ka tik daudzu civiliedzīvotāju nogalināšana liecina par to, ko tiešām nodomājusi izdarīt Krievija. (LETA)

Somijas potenciālo dalību NATO atbalsta 91% Somijas virsnieku, ziņoja raidsabiedrība "Yle", atsaucoties uz Somijas virsnieku asociācijas veiktu aptauju. (LETA)

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens trešdien atzīmēja, ka visi scenāriji Krievijas karam Ukrainā beigsies ar Ukrainas uzvaru, un piebilda, ka Ukrainai būs 10 prettanku sistēmu uz katru Krievijas tanku."Kas ir panākumi, kas ir uzvara? Tas ir - panākt savas valsts suverenitātes un neatkarības saglabāšanu. Un nav scenārija, pēc kura laika gaitā tas nenotiktu," sacīja Blinkens, komentējot Ukrainas izredzes uzvarēt karā pret Krieviju.Viņš atzina, ka tam var būt vajadzīgs laiks. "Mēs gribētu, lai tas iespējami ātrāk beigtos, lai apturētu nāvi un postījumus, ko Krievija nodara Ukrainā. Tomēr ļoti ticams ir scenārijs, ka karš vēl turpināsies noteiktu laiku. ... Viņiem (krieviem) vēl ir palicis daudz spēku. Tomēr ukraiņiem ir kaut kas cits, kas galu galā ir stiprāks, tas ir - cieta apņēmība un griba aizstāvēt savu valsti ar daudzu pasaules valstu atbalstu," teica Blinkens.Viņš arī komentēja ASV un to sabiedroto militāro palīdzību Ukrainai."Prezidents [Džo Baidens] atļāva izmantot vēl 100 miljonus dolāru, lai piegādātu vairāk [prettanku raķešu sistēmu] "Javelin" mūsu ukraiņu partneriem. Palūkojieties uz to perspektīvā: ASV un mūsu sabiedrotie un partneri jau ir piegādājuši vai drīz piegādās pa 10 prettanku sistēmām uz katru Krievijas tanku Ukrainā (..) Ukraiņiem ir jārīkojas ātri un efektīvi, jācīnās ar lidmašīnām, kas viņus apšauda no debesīm, ar tankiem, kas mēģina iznīcināt viņu pilsētas, bet viņiem ir vajadzīgie instrumenti un viņi turpinās tos saņemt," piebilda Blinkens."Mēs pastāvīgi risinām sarunas ar mūsu ukraiņu partneriem - gandrīz katru dienu. (..) Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai Ukraina varētu aizstāvēties un apvaldīt agresiju no Krievijas puses," rezumēja ASV valsts sekretārs. (LETA)

ASV medijs “The New York Times” apstiprina autentiskumu kādam video, kurā redzama Ukrainā sagūstītu Krievijas karavīru nogalināšana. Ierakstā redzami četri okupantu karavīri asins peļķēs uz ceļa līdzās Krievijas desanta kaujas mašīnai (BMD-2) ar “V” simbolu. Viens no zemē guļošajiem izdod gārdzošas skaņas un pa viņu tiek raidīti trīs šāvieni, līdz viņš apklust. Fonā dzirdams, ka šāvēji krievu valodā nogalinātos sauc par marodieriem. “The New York Times” raksta, ka video uzņemts Kijivas apgabalā netālu no Bučas, kur pēc Krievijas spēku iziešanas atklāti simtiem civiliedzīvotāju līķu. Notikušais filmēts pēc kādas Krievijas spēku kolonnas iznīcināšanas, kas notikusi ap 30. martu. Medijs raksta, ka nav skaidrs, kāda Ukrainas spēku vienība redzama ierakstā, bet iepriekš Ukrainas mediju ziņās par Krievijas kolonnas iznīcināšanu šajā vietā minēts, ka uzbrukumu veica gruzīnu brīvprātīgo leģions. Arī ierakstā dzirdams filmētajā runātais, pieminot gruzīnus.

Kijivas apgabala Hostomeļā Krievijas snaiperi “vingrinoties” šāvuši pa civiliedzīvotājiem, paziņojis Ukrainas bijušais iekšlietu ministrs Arsens Avakovs. Kādā garāžā atrasti sanesti 11 snaiperu upuri.

Smagi cietušajā Mariupolē bez pārtikas, ūdens, elektrības, apkures un pārtikas atrodoties vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Trešdien Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklāja, ka notiek sarunas par iespēju evakuēt ievainotos cilvēkus pa jūru ar Turcijas kuģiem. (UNIAN).

Mariupolē aplenkuma laikā sabombardēta bērnu slimnīca, kurā dzīvi sadeguši gandrīz 50 cilvēki, atsaucoties uz Mariupoles pilsētas padomi, ziņo UNIAN. Mēneša laikā pilsētā bojāgājušo skaits ir ap pieciem tūkstošiem, no tiem aptuveni 210 ir bērni, liecina provizoriskas mērijas aplēses.

Jau rakstījām par “Switchblade” droniem. Mediji ziņo, ka šie ieroči jau ir Ukrainā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/augstas-precizitates-drons-pasnavnieks-kas-ir-switchblade-ko-sanemsot-ukraina.d?id=54158524

Jau naktī ziņots: Krievijas spēki sākuši spēcīgi "stumties" no dienvidiem un arī no ziemeļiem uz Apvienoto spēku operācijas zonu (līdzšinējo Donbasa fronti, kura lielākoties ir noturēta), vakara video uzrunā norāda Ukrainas prezidenta padomnieks Oleksijs Arestovičs. "Viņi cenšas pilnībā īstenot mūsu karaspēka ielenkšanas plānu. Viņi strādā "no sirds": strādā aviācija, artilērija, strādā raķešu karaspēks, viss nāk. Principā ziemeļos viņi jau ir panākuši zināmu progresu Slavjanskas un Kramatorskas virzienā," stāsta Arestovičs. "Un dienvidos arī ļoti spēcīgs spiediens. Paskatīsimies, kas notiks. Neviens negaidīja, ka būs viegli. (..) Karš – viņi strādā pa mums, mēs strādājam pretī," viņš skaidro.

Krievijas iebrukuma Ukrainā 43. dienā turpinām sekot notikumiem.