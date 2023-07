ASV sūtīs Ukrainai pretrunīgi vērtēto kasešu munīciju

ASV nosūtīs Ukrainai kasešu munīcijas kravu, lai palīdzētu tās pretuzbrukumā pret Krieviju, piektdien pavēstījis Baltais nams. Lēmuma pieņemšana ilgi tikusi atlikta, jo nesprāgusi munīcija rada risku civiliedzīvotājiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ukraina jau vairākus mēnešus ir lūgusi šos ieročus munīcijas trūkuma apstākļos. Kasešu munīcija, kas ir aizliegta vairāk nekā 100 valstīs, tiek detonēta gaisā un izkaisa apkārtnē lielu skaitu mazāku sprādzienbīstamu bumbu, tādējādi radot apdraudējumu civiliedzīvotājiem. Nesprāgušas bumbas rada riskus ilgtermiņā, skaidro BBC.

ASV Nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivans piektdien skaidroja: "Ukraina ir apņēmusies pēc konflikta veikt atmīnēšanu, lai mazinātu jebkādu iespējamo kaitējumu civiliedzīvotājiem, un tas būs nepieciešams neatkarīgi no tā, vai ASV piegādās šo munīciju, jo Krievija kasešu munīciju jau tagad plaši izmanto Ukrainā."

Viņš arī uzsvēra: "Ukraina neizmantos šo munīciju svešā zemē. Šī ir viņu valsts, kuru viņi aizstāv."

Salivans skaidroja, ka Ukrainai sāk beigties artilērija un tai ir nepieciešams "piegāžu tilts", kamēr ASV palielina ražošanas apjomus. "Mēs neatstāsim Ukrainu bez aizsardzības nevienā brīdī šajā konflikta periodā," viņš norādīja.

ASV amatpersonas ilgi vilcinājušās piegādāt Ukrainai kasešu munīciju, jo tās var nešķirojot nogalināt cilvēkus plašā teritorijā, tajā skaitā apdraudot civiliedzīvotājus. ASV ir šo kasešu bumbu krājumi, kas pirmo reizi tika izveidoti Otrā pasaules kara laikā.

Munīcija ir pretrunīgi vērtēta, jo tā ne vienmēr nostrādā. Tas nozīmē, ka nesprāgušas bumbas var gulēt uz zemes gadiem ilgi un, iespējams, uzsprāgt vēlāk. Vairāk nekā 100 valstis, tostarp Apvienotā Karaliste, Francija un Vācija, ir parakstījušas starptautisku līgumu, kas aizliedz šo ieroču izmantošanu vai uzkrāšanu, jo tie neselektīvi ietekmē civiliedzīvotājus. Bērni ir īpaši pakļauti savainojumiem, jo bumbas var līdzināties mazai rotaļlietai, kas atstāta dzīvojamā vai lauksaimniecības zemē, un tās bieži tiek paņemtas ziņkārības dēļ.

Salivans apgalvo, ka amerikāņu ražotā kasešu munīcija nenostrādā retāk nekā 2,5% gadījumu, un tas esot daudz retāk nekā Krievijas kasešu munīcijai, kas, pēc ASV amatpersonu teiktā, neuzsprāgst 30 - 40% gadījumu.

Cilvēktiesību aizstāvības grupas ir mudinājušas Krieviju un Ukrainu neizmantot kasešu munīciju un lūgušas ASV to nepiegādāt. "Kasešu munīcija izkaisa nelielas bumbas plašā teritorijā, no kurām daudzas nespēj uzreiz eksplodēt," sacīja Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā cilvēktiesību komisāra biroja pārstāve Marta Hurtado. "Tās var nogalināt un sakropļot pēc vairākiem gadiem, tāpēc to lietošana nekavējoties jāpārtrauc."

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savukārt ASV Aizsardzības departamenta amatpersonas iepriekš atsaukušās uz militārajiem analītiķiem, kuri secinājuši, ka kasešu bumbas būtu "noderīgas, īpaši pret Krievijas pozīcijām ierakumos."

Baidena administrācijas jaunās ieroču paketes vērtība Ukrainai ir 800 miljoni ASV dolāru.