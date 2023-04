ASV sūtnis: Krievijas kampaņas saindējušas gaisotni Rietumbalkānu reģionā

Krievijas ietekmes kampaņas nopietni saindējušas gaisotni Rietumbalkānu reģionā, uzskata ASV īpašais sūtnis globālās dezinformācijas apkarošanas jautājumos Džeimss Rubins.

"Lielākais draudu avots šajā pasaules daļā ir Krievijas ģenerētā dezinformācija, kas bieži tiek atkārtota Serbijas mediju platformās, kuras darbojas kā informācijas centri, un tad atkārtota un izplatīta šeit Rietumbalkānos," vizītē Ziemeļmaķedonijā norādījis Rubins. "Es teiktu, ka [šis reģions] ir samērā nopietni saindēts pamatā ar Krievijas dezinformāciju."

Krievijas prezidents Vladimirs "Putins uzskatīja, ka viņš var pārņemt Ukrainas valdību un sašķelt Eiropu, bet viņš cieta neveiksmi visos šajos aspektos".

"Bet tas nenozīmē, ka Krievija neturpina centienus izplatīt dezinformācijas un šķelšanas indi, kas iecerēta, lai tautas atšķeltu vienu no otras, atšķeltu valstis vienu no otras, atšķeltu kopienas vienu no otras, lai radītu nesaskaņas."

Rubins atzinis, ka strādā koordinācijā ar daudzām Eiropas valdībām un Eiropas Savienību, un ka Rietumi "tikai tagad sāk nopietni ķerties pie cīņas" pret šiem jaunajiem draudiem.

Kā norādījis Rubins, viņš diskutējis par centieniem, ko īsteno Ķīna un "citi naidīgi spēlētāji, lai daudzviet pasaulē grautu demokrātiju un nacionālo drošību".