ASV tiesa izvirzījusi apsūdzības Pentagona dokumentu nopludinātājam

ASV federālā tiesa Bostonā piektdien 21 gadu vecajam ASV Nacionālās gvardes darbiniekam Džekam Teišeiram izvirzīja apsūdzības par "valsts aizsardzības informācijas neatļautu saglabāšanu un pārsūtīšanu".

Tiesnesis lika viņu paturēt cietumā vismaz līdz nākamajā trešdienā paredzētajai tiesas sēdei, kad tika lemts par viņa paturēšanu apcietinājumā.

Teišeira stājās tiesas priekšā Bostonā pēc nedēļu ilgas izmeklēšanas par ASV militāro noslēpumu nopludināšanu.

Kā liecina piektdien tiesā publiskotie dokumentu, ASV Federālajam izmeklēšanas birojam (FIB) izdevās identificēt Teišeiru pēc interneta sociālo mediju platformas rēķiniem un intervijas ar citu platformas lietotāju.

FIB aģenti Teišeiru aizturēja ceturtdien un notiekošo tiešsaistē raidīja ASV telekanāli.

ASV ģenerālprokurors Meriks Gārlends preses konferencē paziņoja, ka aizturētais Džeks Teišeira ir ASV Gaisa spēku Nacionālās gvardes darbinieks un tiešsaistes tērzēšanas grupas līderis. Nopludinātie dokumenti pirmoreiz parādījās šajā grupā.

Teišeira tika aizturēts "saistībā ar izmeklēšanu par slepenas nacionālās aizsardzības informācijas neatļautu vākšanu, saglabāšanu un pārsūtīšanu", un FIB aģenti viņu nogādāja apcietinājumā. Tas notika bez starpgadījumiem Masačūsetsas štata Nortdaitonas pilsētā, sacīja Gārlends.

ASV Nacionālās gvardes birojs paziņoja, ka Teišeira iestājās karadienestā 2019. gada septembrī un ir informācijas tehnoloģiju un komunikāciju speciālists, kurš sasniedzis pirmās šķiras lidotāja pakāpi.

Pentagons ir atzinis, ka šī dokumentu nopludināšana rada "ļoti nopietnu" risku ASV nacionālajai drošībai, un Pentagona preses sekretārs brigādes ģenerālis Pets Raiders ceturtdien to nosodīja kā "tīšu noziedzīgu rīcību".

Dienu pirms Teišeiras aizturēšanas laikraksts "The Washington Post" ziņoja, ka ASV slepeno dokumentu nopludinātājs strādājis militārā bāzē un publiskojis valsts noslēpumus paziņu grupā tērzēšanas platformā "Discord".

Dokumentus nopludinājis vientuļš jauns vīrietis, kurš ir ieroču entuziasts. Viņš tos publicējis 2020. gadā izveidotā "Discord" grupā, kurā ietilpa aptuveni 24 cilvēki, kurus vienoja "mīlestība uz ieročiem, militāro aprīkojumu un Dievu", un daži no viņiem bijuši no Krievijas vai Ukrainas.

"The Washington Post" atsaucās uz dokumentu nopludinātāja draugu, kurš arī ir minētajā grupā. Draugs intervijā laikrakstam sacīja, ka neatklās varasiestādēm dokumentu publiskotāja identitāti vai atrašanās vietu.

Šis cilvēks, kura pseidonīms internetā ir "OG", sāka publicēt ziņas "Discord" grupā pagājušajā gadā, izmantojot militāro žargonu. Sekojošajos mēnešos "OG" publicēja ziņas, kurās, kā izskatās, pārrakstīja slepenu informāciju no ASV dokumentiem, ziņo "The Washington Post". Sākumā viņš pārrakstījis slepeno dokumentu saturu, lai dalītos ar to šajā grupā, bet vēlāk sācis tos fotografēt, aicinot grupas locekļus nedalīties ar šīm fotogrāfijām.

"OG" rakstīja, ka publicē informāciju no slepeniem izlūkošanas dokumentiem, kurus atnesis mājās no darba militārajā bāzē. Viņš apgalvoja, ka vismaz daļu savas dienas pavada apsargātā iestādē, kur aizliegti mobilie telefoni un citas elektroniskās ierīces, kuras var izmantot, lai dokumentētu slepeno informāciju, kas atrodas valdības datortīklos.

Laikraksts "The New York Times" vēstīja, ka "digitālo pierādījumu pēdas" norādīja uz Teišeiru kā tērzēšanas platformā "Discord" izveidotās privātās grupas "Thug Shaker Central" līderi.

"Discord" preses pārstāvis svētdien telekanālam CNN sacīja, ka uzņēmums sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm, bet no plašākiem komentāriem atturējās.

CNN ziņoja, ka "Discord" forums, kurā publicējās "OG", pazudis no interneta pagājušajā nedēļā, kad plašāka sabiedrība uzzināja par ASV slepeno dokumentu noplūdi. Daļu no dokumentiem "Discord" lietotāji pēc tam publicēja citos forumos, bet citi pauda viedokli, ka šie dokumenti, visticamāk, nav īsti.

Pirmais saikni starp nopludinātajiem dokumentiem un diviem "Discord" forumiem atklāja pētnieciskās žurnālistikas centrs "Bellingcat".

Platforma "Discord" apgalvo, ka tai ir aptuveni 150 miljoni ikmēneša lietotāju un tās popularitāte pieauga koronavīrusa pandēmijas laikā.