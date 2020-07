ASV tuvākajos gados uz mācību laiku Lietuvā izvietos simtiem karavīru

Amerikas Savienotās Valstis tuvākajos gados izvietos Lietuvā simtiem karavīru, kas piedalīsies mācībās kopā ar Lietuvas karavīriem, ceturtdien Viļņā paziņoja augsta ranga ASV Aizsardzības ministrijas amatpersona.

"Mūsu nodoms ir turpināt šādu [karavīru] izvietošanu Lietuvā, kur abu [valstu] spēki var abpusēji gūt labumu no kopīgām operācijām," pēc tikšanās ar Lietuvas aizsardzības ministru Raimundu Karobli žurnālistiem sacīja ASV Aizsardzības ministrijas armijas sekretārs Raiens Makartijs.

"Šāda līmeņa sadarbība, mācības, drošība un, galu galā, stabilitāte ir kļuvusi iespējama, pateicoties Lietuvas apņēmībai ieguldīt aizsardzības tēriņos vairāk nekā 2% no iekšzemes kopprodukta un modernizēt savus bruņotos spēkus," sacīja Makartijs.

Dažu mēnešu laikā Lietuvā no Polijas ieradīsies bataljona lieluma ASV karavīru vienība un vēl citi karavīri tiks nosūtīti uz Lietuvu tieši no ASV, lai piedalītos mācības Lietuvā 2022.gadā, atklāja Makartijs. Viņš sacīja, ka šāda karavīru izvietošana Lietuvā uz mācību laiku turpināsies vairākus gadus. Makartijs uzsvēra, ka ASV stingri ievēros savas saistības attiecībās ar citām NATO valstīm. "Kopā mēs turpināsim stiprināt atvairīšanas un aizsardzības spējas reģionā," sacīja amatpersona.

Lietuva ir viena no deviņām NATO dalībvalstīm, kas aizsardzībai atvēl vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta. Viļņa jau sen vēlas panākt lielāku ASV militāro klātbūtni Lietuvā un cieši seko līdzi ASV plāniem pārvietot daļu savu karavīru no Vācijas uz Poliju. Makartijs sacīja, ka Vašingtona sniegs detalizētāku informāciju par šiem plāniem tuvākajās nedēļās.