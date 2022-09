ASV Ukrainai piešķirs palīdzību 1,1 miljarda dolāru vērtībā; būs 18 HIMARS

Amerikas Savienotās Valstis (ASV) Ukrainai piešķirs papildu militāro palīdzību – 18 raķešu sistēmas HIMARS un citus ieročus, kas palīdzēs cīnīties ar bezpilota lidaparātiem. Kopumā militārā palīdzība mērāma 1,1 miljardos ASV dolāru, vēsta medijs "Associated Press".

Līdz šim Ukraina no Amerikas saņēmusi 16 HIMARS raķešu sistēmas, kas atzinīgi novērtētas. Kā ziņo "Kyiv Independent," Ukrainas armija ar šīm augstas precizitātes raķešu sistēmām līdz 8. septembrim sašāvusi vairāk nekā 400 Krievijas mērķus.

HIMARS sistēma ASV tika izstrādāta 1990. gadu beigās, reaktīvā artilērijas sistēma, izmantojot dažādas raķetes, var sašaut mērķus 70, 150 vai 300 kilometru attālumā.

Par ASV ziņojumu saistībā ar palīdzības sniegšanu Ukrainai pozitīvi izteicies arī tās prezidents Volodimirs Zelenskis, pateicoties ASV prezidentam par palīdzību un minot, ka šāds ekipējums pietuvina Ukrainu uzvarai karā pret Krieviju.

Today 🇺🇸 @DeptofDefense announced a new $1.1 billion security support package for 🇺🇦. We'll get 18 more HIMARS, other critical equipment that'll bring 🇺🇦 victory closer. A very timely decision showing that Russian blackmail does not work. Gratitude to @POTUS & all our 🇺🇸 friends!