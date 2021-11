ASV un ANO pieprasa ziņas par pazudušo Ķīnas tenisisti Šuai Penu

ASV un Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pieprasa pierādījumu Ķīnas tenisistes Šuai Penas atrašanās vietai un labklājībai pēc tā, kā parādījās tenisistes fotogrāfijas.

Piektdien bildes ar smaidošu Penu parādījās vietnē "Twitter", kuras bija ievietojis žurnālists, kurš ir saistīts ar Ķīnas valdību, taču to autentiskums nav apstiprināts.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu