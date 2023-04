ASV un Filipīnas uzsāk visu laiku plašākās kopīgās militārās mācības

ASV un Filipīnas uzsāks visu laiku lielākās kopīgās militārās mācības dienu pēc tam, kad Ķīna pabeidza liela mēroga manevrus ap Taivānu, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Filipīniešu un ASV amatpersonas norāda, ka mācības parāda viņu apņemšanos nodrošināt mieru un stabilitāti Indo-Klusā okeāna reģionā, kas ir atvērts un brīvs.

Vašingtona pagājušajā mēnesī paziņoja, ka viņu ikgadējās mācības "Balikatan" kopā ar Filipīnām būs visu laiku lielākās – tajās piedalīsies vairāk nekā 17 000 karavīru, tostarp 12 000 no ASV.

Divu nedēļu ilgajos manevros "Balikatan" abas armijas arī simulēs karakuģa uzspridzināšanu Dienvidķīnas jūrā.

Februārī Vašingtona noslēdza jaunu aizsardzības līgumu ar Manilu, saskaņā ar kuru Filipīnu salās netālu no strīdīgajiem ūdeņiem tiks izveidotas četras jaunas ASV jūras spēku bāzes. Trīs no šīm bāzēm atrodas uz ziemeļiem no Luzonas salas, kas ir Taivānai tuvākā zeme, izņemot Ķīnu.

Ūdensceļi ap Filipīnām un Dienvidķīnas jūru ietver dažus no pasaules vērtīgākajiem tirdzniecības ceļiem.