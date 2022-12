ASV un Kanādā turpina plosīties sniega vētra; dzīvību zaudējuši vismaz 38 cilvēki

Ziemas vētrā ASV un Kanādā dzīvību zaudējuši vismaz 38 cilvēki, paziņojušas amatpersonas.

ASV dzīvību zaudējuši 34 cilvēki, un sals, apledojums un snigšana visvairāk ietekmējusi Bufalo, Ņujorkas štatā.

Kanādā, autobusam apgāžoties uz apledojuša ceļa, Britu Kolumbijā gājuši bojā četri cilvēki.

Ziemas vētras apjoms ir nepieredzēts un tās ietekme jūtama no Kanādas līdz pat Riograndei.

Meteorologi prognozē, kā nākamajās pāris dienās vētra norims, bet aicināja cilvēkus bez lielas vajadzības nekur neceļot.

Vētras izraisītais haoss turpinās jau vairākas dienas, bet elektroapgāde pakāpeniski tiek atjaunota.

NEW VIDEO: Snow drifts are reaching the height of SUVs in the Buffalo area as this historic blizzard gradually winds down. Some cars have been abandoned in the middle of roads during the height of the lake-effect snowstorm. #NYwx #snow pic.twitter.com/0v90aofgsX