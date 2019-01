ASV un 'Taliban' vienojušies par miera līguma plānu

ASV un grupējuma "Taliban" pārstāvji vienojušies par miera līguma plānu, kas ļautu noslēgt teju 18 gadus ilgo militāro konfliktu Afganistānā, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Aizvadītajā nedēļā ASV un "Taliban" pārstāvji tikās Katarā, lai apspriestu potenciālos miera panākšanas nosacījumus. "Taliban" līdz šim atteicies tikties ar Afganistānas valdību, jo uzskata to par marionetēm, piebilstot, ka sarunas uzsāks tikai tad, kad skaidri būs zināms datums, kurā ASV spēki pametīs valsti, atzīmē medijs.

ASV īpašais pārstāvis Afganistānā Zalmajs Halilzads apstiprināja, ka ir panākts miera līguma plāns. Intervijā medijam "The New York Times" Halilzads pastāstīja, ka "Taliban" apsolījis negarantēt drošus apstākļus citiem teroristiskajiem grupējumiem, kas ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai ASV atvilktu savus spēkus no Afganistānas.

Savukārt "Taliban" pārstāvis BBC atklāja, ka abas puses piekritušas izveidot divas komitejas, kuras izstrādātu detalizētus plānus par to, kā realizēt vienošanos par diviem būtiskiem jautājumiem. Pirmais no tiem – kad ASV vadītie spēki atstās Afganistānu? Otrais saistīts ar "Taliban" apņemšanos, ka tā neļaus valstij kļūt par bāzi tādām džihādistu organizācijām kā "Al Qaeda".

Analītiķi norāda, ka miera līguma galēja noslēgšana var aizņemt vairākus gadus. Aptuveni 15 miljoni Afganistānas iedzīvotāju jeb nepilna puse no valsts iedzīvotāju skaita šobrīd dzīvo reģionos, kas atrodas "Taliban" kontrolē vai arī vietās, kurās grupējuma kaujinieki redzami bieži un rīko uzbrukumus.