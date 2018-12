ASV vairs nebūs 'pasaules policists', Irākā paziņo Tramps

ASV prezidents Donalds Tramps, ierodoties negaidītā vizītē Irākā, trešdien paziņojis, ka Savienotās Valstis atsakās no pasaules policista lomas.

Trampa lidmašīna Al Asadas gaisa spēku bāzē Irākas rietumos nosēdās plkst.19.16 (plkst.18.16 pēc Latvija laika). Šī ir pirmā reize kopš ievēlēšanas prezidenta amatā, kad viņš apmeklējis amerikāņu karavīrus konflikta zonā.

Irākā Tramps ieradās savas dzīvesbiedres Melānijas pavadībā. Vispirms viņš uzrunāja aptuveni 100 karavīrus, no kuriem lielākā daļa bija īpašo vienību pārstāvji, bet pēc tam tikās ar armijas komandieriem. Jau dažas stundas vēlāk Baltā nama saimnieks devās atceļā.

Iepriekš paredzētā tikšanās ar Irākas premjerministru Adelu Abdelu Mahdi tika atcelta un aizstāta ar abu līderu telefonsarunu.

Vizīti Irākā Tramps izmantoja, lai attaisnotu savu norobežošanos no starptautiskajām aliansēm un lēmumu izvest amerikāņu karavīrus no Sīrijas.

"Nav godīgi, ka visa nasta guļas uz mūsu pleciem," uzsvēra ASV prezidents. "Mēs vairs nevēlamies tikt izmantoti no to valstu puses, kas tikai mūs izmanto un izmanto mūsu lielisko armiju, lai sevi aizsargātu. Tās par to nemaksā, taču tām nāksies par to maksāt."

"Mēs esam izkaisīti pa visu pasauli. Mēs esam valstīs, par kurām vairums ļaužu nav pat dzirdējuši. Atklāti runājot, tas ir smieklīgi," piebilda baltā nama saimnieks.