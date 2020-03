ASV var kļūt par nākamo Covid-19 perēkli, pieļauj PVO

Turpinot pieaugt konstatētajiem Covid-19 gadījumiem, ASV ir potenciāls kļūt par nākamo jaunā koronavīrusa pandēmijas epicentru, otrdien atzina Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pārstāve Margereta Harisa.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Amatpersona to paziņoja prese konferencē, atbildot uz žurnālista jautājumu: "Vai jūs domājat, ka ASV kļūs par izplatības epicentru, pārspējot Eiropu?"

"Mēs vērojam ļoti lielu gadījumu skaita eskalāciju ASV – tāpēc tāds potenciāls pastāv. Mēs nevaram apgalvot, ka tas tā būs, bet potenciāls ir," Harisa atbildi citē raidsabiedrība CNN.

ASV līdz trešdienai fiksēti gandrīz 55 tūkstoši inficēšanās gadījumu un 784 pacienti ir miruši.Pēdējās dienas laikā ASV reģistrēti vismaz 163 nāves gadījumi, kas ir nāvējošākā diena kopš pandēmijas sākuma, ziņo CNN.

Eiropā pandēmija vissmagāk skārusi Itāliju, kur ir zināmi vairāk nekā 69 tūkstoši Covid-19 gadījumi un vairāk nekā 6800 letālu gadījumu. Epidēmijas sākumposmā slimības izplatības epicentrs bija Ķīnā.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 190 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 423 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 81 tūkstotis Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 18 900 cilvēki, no tiem vairāk nekā 6800 Itālijā.

Vairāk nekā 109 tūkstoši cilvēku ir izveseļojušies.