ASV varētu izvest karavīrus no Afganistānas piecu gadu laikā, ziņo laikraksts

ASV varētu izvest karavīrus no Afganistānas piecu gadu laikā saskaņā ar Aizsardzības ministrijas piedāvāto plānu, kas būtu daļa no iespējamās vienošanās ar talibiem par teju 18 gadus ilgā kara beigām, vēsta laikraksts "The New York Times".

Laikraksts ziņo, ka sarunas virzās uz priekšu un pagājušajā mēnesī sarunas starp augsta līmeņa amatpersonām beigušās ar pamatnostādņu projektu potenciālajai ASV karavīru izvešanai un līgumam, kas novērstu Afganistānas kļūšanu par teroristu patvērumu.

ASV arī vēlas panākt pamieru un dialogu starp talibiem un Afganistānas valdību. Talibi līdz šim noraidījuši sarunas ar Kabulu.

"Visi amerikāņu karavīri aizies no Afganistānas nākamo trīs līdz piecu gadu laikā saskaņā ar jauno Pentagona plānu, kas piedāvāts miera sarunās, kuras var novest pie valdības Kabulā, kas dala varu ar talibiem," vēsta "The New York Times".

Laikraksts ziņo, ka vairākas esošās un bijušās ASV un Eiropas valstu amatpersonas runājušas par šī plāna aspektiem, un plāna ietvaros ASV karavīru skaits Afganistānā nākamo mēnešu laikā var sarukt uz pusi.

Pašreiz Afganistānā dislocēti aptuveni 14 000 ASV karavīru, kas apmāca un sniedz atbalstu no gaisa Afganistānas spēkiem un pārrauga pretterorisma operācijas.

Atbalsta un apmācības misijā piedalās arī tūkstošiem karavīru no Eiropas valstīm.

Talibi ir noraidījuši "The New York Times" ziņoto, apgalvojot, ka neko nezina par šādiem ierosinājumiem. ASV un talibi bija paņēmuši pauzi sarunās, bet jau šajā nedēļas nogalē tās plānots atsākt.

Talibu publiskotajā paziņojumā teikts, ka sarunās nav spriests par pagaidu valdību un vēlēšanām, un ASV nav ierosinājušas "neko saistībā ar palikšanu Afganistānā vēl četrus līdz piecus gadus".

Līdz šim sarunās diskutēts tikai par "ārvalstu spēku izvešanu (..) un garantijām nākotnes Afganistānai," norādīja talibi.

Afganistānas valdība un pilsoniskās sabiedrības organizācijas paudušas bažas, ka pēkšņa ASV spēku aiziešana var izraisīt vēl asiņaināku pilsoņkaru vai pat talibu atgriešanos pie varas.