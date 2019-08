ASV veikušas vidējā darbības rādiusa raķetes izmēģinājumu. Tas noticis dažas nedēļas pēc tam, kad Vašingtona izstājās no 1987. gadā parakstīta līguma ar PSRS, kurš paredzēja šādu raķešu aizliegumu, raksta britu raidsabiedrība BBC.

INF līgums, kuru parakstīja tobrīdējais ASV prezidents Ronalds Reigans un PSRS vadītājs Mihails Gorbačovs aizliedza kodolgalviņas nestspējīgas raķetes ar darbības rādiusu no 500 līdz 5000 kilometriem. 2. augustā ASV no šī līguma izstājās, sakot, ka Krievija to ir pārkāpusi. Maskava ASV apsūdzības noliedz.

Pentagons paziņoja, ka raķetes izmēģinājums veikts San Nikolasas salā. Raķete bijusi "konfigurēta konvencionāli" un tas nozīmē, ka tā nebija apbruņota ar kodolgalviņām, vēsta britu medijs.

Krievija šo ASV soli asi kritizējusi. "ASV acīmredzami izvēlējušās militārā saspīlējuma eskalācijas ceļu. Mēs nereaģēsim uz provokācijām," izteicās Krievijas ārlietu ministra vietnieks Sergejs Ribakovs.

ASV norādījušas, ka Krievijai piederošā raķete 9M729 (pēc NATO klasifikācijas SSC-8) ir INF līguma pārkāpums. Šīs apsūdzības Maskava vairākkārt noraidījusi un Krievijas prezidents Vladimirs Putins apgalvojis, ka Vašingtona tās izmantojusi kā ieganstu tam, lai izstātos no Aukstā kara laikā parakstītā līguma.