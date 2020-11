ASV vēlēšanu jaunākās aptaujas: vēlētājiem būtiskākais jautājums – ekonomika

3. novembrī notiekošajās ASV prezidenta vēlēšanās vēlētājiem kā galvenais faktors, kas palīdzējis izlemt, bijis jautājums par valsts ekonomikas stāvokli, liecina CNN veiktā "exit poll" aptauja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lielākā daļa respondentu neslēpa, ka Covid-19 tiem sagādājis ievērojamas finanšu nedienas. Vienlaikus vairāk cilvēku (statistiski 4 no 10) atklāja, ka šobrīd to labklājības līmenis ir labāks nekā tas bija pirms četriem gadiem, sliktāks tas bija statistiski diviem no desmit aptaujāto.

34% "exit pool" aptaujā norādīja, ka to būtiskākā prioritāte šajā vēlēšanās bija ekonomika, 21% kā būtiskākais apsvērums bijusi sociālā nevienlīdzība starp rasēm, 18% jaunais koronavīruss, 11% noziedzība un drošība, bet 11% veselības aprūpe.

Savukārt, ja jautājumu sašaurina līdz diviem jautājumiem: būtiskāk ir ekonomika vai Covid-19 ierobežošana? Tad virsroku CNN aptaujā ar 52% virsroku ņem jaunā koronavīrusa apturēšana, bet 42% izvēlētos tautsaimniecības atbildi. 48% uzskata, ka ASV ar pandēmiju tiek galā labi, bet 51% šo vērtējumu drīzāk redz kā sliktu.

Arī NBC News "Exit polls" aptaujā secināts, ka 34% vēlētāju ar ekonomiku saistītos jautājumus uzskata par nozīmīgāko faktoru. 21% kā būtiskāko pieturas punktu izvēles izdarīšanā norādījuši rasu nevienlīdzību, 18% pandēmiju, 11% noziedzības līmeni un drošību, bet 11% veselības aprūpi.

NBC gadījumā, ja atstātu tikai divas izvēlas, rezultāti būtu šādi: 52% uzskata, ka svarīgāk tikt galā ar pandēmiju, savukārt 42% svarīgāka ekonomikas atjaunošana.

Trampa kampaņa bija vairāk balstīta uz ekonomikas un noziedzības jautājumu izcelšanu, bet Baidena – uz nevienlīdzības un Covid-19 tematiku.

Portāls "Delfi" ASV vēlēšanu laikā piedāvā teksta tiešraidi.