ASV vidustermiņa vēlēšanas: veiksmīgs starts demokrātiem; vairākos štatos pirmo reizi uzvarējušas sievietes

Otrdien notikušajās ASV Kongresa vidustermiņa vēlēšanās prezidenta Džo Baidena vadītie demokrāti uzvarējuši cīņā par ASV Senāta vietu Pensilvānijas štatā, tādējādi palielinot viņu izredzes saglabāt savu minimālo vairākumu Kongresa augšpalātā. ASV Pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi norāda, ka demokrāti startējuši krietni labāk par gaidīto. Tāpat, tiek ziņots, ka vairākos ASV štatos gubernatoru vēlēšanās pirmo reizi uzvarējušas sievietes.

Pēc mediju aplēsēm, Pensilvānijas štatā demokrāts Džons Fetermens uzvarējis slavenību ārstu republikāni Mehmetu Ozu, kuru atbalstīja bijušais prezidents Donalds Tramps.

Cīņa par to, kurš Pensilvānijas štatā iegūs vietu Senātā, bija viena no sīvākajām visā vēlēšanu kampaņas gaitā, abām partijām iztērējot miljoniem dolāru. Līdz šim Pensilvāniju Senātā pārstāvēja Pets Tumijs no republikāņu partijas.

Saskaņā ar prognozēm pirms vēlēšanām, demokrātiem bija nelielas izredzes paturēt kontroli pār Kongresa augšpalātu. Līdz šim spēku samērs Senātā bija 50 pret 50, bet neizšķirta balsojuma gadījumā demokrātiem vienkāršu vairākumu nodrošināja viceprezidente Kamala Herisa ar savu balsi.

Saskaņā ar daļējiem rezultātiem, šobrīd demokrāti Senātā nodrošinājuši 48 vietas, republikāņi - 48, notiek balsu apkopošana par atlikušajām četrām vietām.

Viskonsinas štatā vadībā ir pašreizējais senators republikānis Rons Džonsons, Arizonā un Nevadā - pašreizējie senatori demokrāti Marks Kellijs un Ketrina Kortesa Masto.

Džordžijas štatā pēc 96% balsu saskaitīšanas vadībā ar 49,1% ir pašreizējais senators demokrāts Rafaels Vornoks, bet republikānis Heršels Volkers saņēmis 48,8% balsu. Ja neviens no kandidātiem nesaņem vairāk par 50% balsu, tad 6.decembrī Džordžijā notiks vēlēšanu otrā kārta.

Otrdien notikušajās vēlēšanās tika izraudzīti visi Pārstāvju palātas locekļi un trešdaļa senatoru, kā arī dažāda ranga amatpersonas štatu un vietējā līmenī.

Vidustermiņa vēlēšanās tiek pārvēlēti visi 435 Pārstāju palātas locekļi, un vairums prognožu liecināja, ka kontroli pār Kongresa apakšpalātu pārņems republikāņi. Vairākuma nodrošināšanai Pārstāvju palātā nepieciešamas vismaz 218 vietas.

Saskaņā ar daļējiem rezultātiem, šobrīd demokrāti Pārstāvju palātā nodrošinājuši 176 vietas, republikāņi - 195.

Pelosi: Demokrāti startējuši krietni labāk par gaidīto

Kaut arī vairākos ASV vidustermiņa vēlēšanu balsojumos iznākums vēl nav zināms, jo kandidāti saņēmuši teju vienādu atbalstu, "ir skaidrs, ka Pārstāvju palātas locekļi un kandidāti demokrāti visā valstī startējuši ievērojami labāk, nekā tas tika sagaidīts", paziņojumā par vēlēšanu rezultātiem apliecināja ASV Pārstāvju palātas spīkere Nensija Pelosi.

"Štatiem turpinot apkopot galīgos rezultātus, katra balss ir jāsaskaita kā nodota. Liela pateicība pienākas mūsu lokālā līmeņa brīvprātīgajiem, kas nodrošinājuši, ka katram vēlētājam ir vārds mūsu demokrātijā," uzsvēra Pelosi.

Pirms vēlēšanām tika prognozēts, ka Pārstāvju palāta, kur līdz šim bija vairākums demokrātiem, nonāks republikāņu kontrolē. Par vēlēšanu iznākumu Senātā, kur līdz šim abām lielajām partijām bijis vienāds pārstāvju skaits, skaidru prognožu nebija, jo izšķirošajos štatos atbalsts pretējo pušu kandidātiem bija stipri līdzīgs.

Balsu skaitīšana vēl nav pabeigta, tomēr jau apkopotie rezultāti liecina, ka tā dēvētais sarkanais vilnis - masveida republikāņu uzvara - nav noticis.

Vairākos ASV štatos gubernatoru vēlēšanās pirmo reizi uzvarējušas sievietes

ASV vidustermiņa vēlēšanās otrdien vairākos balsojumos, arī štatu gubernatoru un Senāta vēlēšanās, pirmo reizi uzvaras izcīnījušas sievietes, liecina telekanāla "ABC News" apkopotie rezultāti.

Demokrāte Mora Hīlija, kas atbilstoši prognozēm uzvarējusi Masačūsetsas štata gubernatora vēlēšanās, kļuvusi par pirmo vairākās kategorijās.

Patlabanējā štata ģenerālprokurore ir ne tikai pirmā sieviete, kas uzvarējusi Masačūsetsas gubernatora vēlēšanās, bet arī pirmā štata gubernatora vēlēšanu uzvarētāja lesbiete, kas ir atklāta par savu seksuālo orientāciju. Hīlija arī kļūs par pirmo gubernatori lesbieti ASV vēsturē.

Mērilendā gubernatora vēlēšanās uzvarējis demokrāts Vess Mors, kļūstot par pirmo melnādaino šī štata gubernatoru.

Republikāne Keitija Brita kļuvusi par pirmo sievieti, kas no Alabamas štata ievēlēta ASV Senātā.

Savukārt republikāne Sāra Hakabija-Sandersa kļuvusi par pirmo sievieti, kas ievēlēta Ārkanzasas gubernatora amatā. Bijušā Ārkanzasas gubernatora Maika Hakabija meita savulaik bija prezidenta Donalda Trampa preses sekretāre.

Ar uzvaru Ņujorkas štata gubernatora vēlēšanās demokrāte Keitija Hokula kļuvusi par pirmo sievieti, kas ievēlēta šajā amatā. Hokula gubernatora pienākumus pildīja līdz šim, amatā nonākot, kad no tā bija atkāpies Endrū Kuomo.