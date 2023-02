Atbalsts Ukrainai neatslābs, sola Baidens

Tuvojoties gadskārtai kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, ASV prezidents Džo Baidens, kurš ieradies vizītē Polijā, otrdien paziņojis, ka atbalsts Ukrainai "neatslābs".

"Nav pamata šaubām - mūsu atbalsts Ukrainai neatslābs, NATO netiks sašķelta, un mēs nenogursim," uzrunājot ļaudis, kas sapulcējušies pie Varšavas Karaliskās pils, uzsvēra Baidens, kas dienu iepriekš apmeklēja Kijivu.

#Biden: A dictator bent on rebuilding an empire will never be able to erase a people's love of liberty. Brutality will never grind down the will of the free, and #Ukraine will never be a victim of #Russia. pic.twitter.com/bkbW3897uI