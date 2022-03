Atbrīvotajā Irpiņā zem drupām meklē cilvēkus. Teksta tiešraide

Jau 35. dienu Ukrainā turpinās Krievijas iebrukums, kaujas nav rimušās arī otrdien Turcijā notikušo miera sarunu laikā. Mikolajivā Krievijas raķete sagrāvusi valdības ēku, nogalinot vismaz 12 cilvēkus, bet ASV un Ukraina novēro okupantu vienību atvilkšanu no Kijivas, ko pavada smagas artilērijas apšaudes galvaspilsētas apkārtnē. Turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā. 35. diena (30.03.2022)

Ukrainas Nacionālās Drošības un aizsardzības padomes Dezinformācijas apkarošanas centrs apkopojis Krievijas dezinformācijas un manipulācijas piemērus. Starp tiem izcelti propagandistu centieni virzīt tēzes “nē rusofobijai, krieviem nav jāatbild par Putinu, krieviem nav jācieš no sankcijām”. Piemēram, tieši tādu pozīciju Itālijas TV RAI ēterā paudusi žurnāliste Marina Ovsjaņņikova, kura kļuva starptautiski slavena, Krievijas TV ēterā izejot ar pretkara plakātu. (Liga.net)

Kopš 24. februāra Krievija pa mērķiem Ukrainā raidījusi vairāk nekā 1200 spārnoto, ballistisko un virsskaņas raķešu. 467 no tām trāpījušas pa dzīvojamiem rajoniem, ziņo UNIAN. Ukrainas pārstāvis ANO Sergejs Kisļica otrdien ANO Drošības padomes sēdē skaidrojis, ka pēc “zibenskara” izgāšanās Krievija ķērusies pie plāna “B” - radīt humāno katastrofu visā Ukrainā un iznīcināt valsts lauksaimniecības potenciālu, lai piespiestu valdību un tautu kapitulēt.

Mikolajova. (Sipa/Scanpix/LETA)

Tā pēc Krievijas raķetes trieciena izskatās valdības ēka Mikolajivā. Vismaz 12 cilvēki ir gājuši bojā, bet 34 ievainoti. (Foto: Sipa/Scanpix/LETA)

Atbrīvotajā Irpiņā līdzās kara postažai uz ielām redzami arī bojāgājuši iedzīvotāji. (Foto: Reuters/Scanpix/LETA)

No Irpiņas un citām kauju skartajā vietām Kijivas apkārtnē pēdējās dienās turpinās cilvēku evakuācija. (Foto: AP/Scanpix/LETA)

Kijivas piepilsētā Irpiņā, par kuras atbrīvošanu no okupantiem pilsētas mērs ziņoja 28. martā, kā arī citās atkarotās piepilsētās zem sagrauto ēku drupām tiek meklēti cilvēki, paziņoja Kijivas apgabala policijas priekšnieks Andrejs Ņebitovs. Tāpat esot ļaudis, kas joprojām uzturas savās mājās vai pagrabos – viņiem tiek piegādāts ūdens, pārtika un medikamenti. Tāpat turpinās cilvēku evakuācija no vietām, kur turpinās kaujas, kā arī pa “zaļajiem koridoriem” no okupētām teritorijām. Pavisam Kijevas apgabalā no Krievijas ieņemtiem rajoniem izvesti vismaz 100 tūkstoši cilvēku, informē Ņebitovs. Atbrīvotajos ciemos atklājas postažas ar iznīcinātu Krievijas kara tehniku, kā arī ir sprādzienbīstami priekšmeti, mīnas un munīcija. (UNIAN)

