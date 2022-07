Atentātā nogalināts Japānas ekspremjers Abe, ziņo mediji

Japānas ekspremjers Sindzo Abe pēc piektdien notikušā atentāta ir miris, atsaucoties uz Āzijas valsts medijiem, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Atentāts notika piektdien Naras pilsētā. Abes virzienā esot raidīti divi šāvieni. Portāls "Delfi" piedāvā šobrīd pieejamās informācijas apkopojumu par traģisko notikumu.

Ekspremjers nomira slimnīcā, kur viņam tika sniegta medicīniskā palīdzība, ziņo Japānas sabiedriskā raidorganizācija NHK.

Ārsts, kurš snieda palīdzību Abem, preses konferencē norādīja, ka ekspremjers guva brūces ap kakla labo pusi un piebilda ka šī brūce bija pietiekami dziļa, lai sasniegtu viņa sirdi. Ārsts arī izteicās, ka lode nav atrasta, raksta BBC.

Ārsts preses konferencē sacīja, ka mediķi pavadījuši četrarpus stundas, mēģinot glābt Abes dzīvību. Ārsti mēģināja apturēt asiņošanu un veica asins pārliešanu.

Abe Naras pilsētā uzstājās ar runu kampaņas mītiņā, kas rīkots pirms šajā nedēļas nogalē paredzētajām Japānas parlamenta augšpalātas vēlēšanām.

Tieši šīs uzrunas laikā noticis atentāts. Policija paziņoja, ka Abe, visticamāk, sašauts no aizmugures. 67 gadus vecais ekspremjers tika steidzami nogādāts slimnīcā, taču viņš neesot izrādījis nekādas dzīvības pazīmes, vietējie glābšanas dienesti paziņojuši NHK. Šīs raidorganizācijas žurnāliste sacīja, ka dzirdējusi divus šāvienus un redzējusi, kā Abe asiņo, raksta portāls "Politico".

Bijušais Tokijas gubernators Joiči Masuzoe tviterī iepriekš sacīja, ka 67 gadus vecais Abe atrodas sirdsdarbības apstāšanās stāvoklī. Kā norāda britu raidsabiedrība BBC, šo terminu Japānā bieži lieto pirms nāves oficiālās apstiprināšanas.

Sociālajos medijos izplatītajos videoklipos, kuru autentiskumu nav bijis iespējams pārbaudīt, redzams, ka ātrās palīdzības mediķi ielas vidū ir sastājušies ap Abi. Ekspremjers pēc šāvieniem uzreiz nokritis uz zemes un sācis asiņot.

Uzbrucējs, kurš sašāva Abi ir arestēts. NHK aizdomās turēto raksturoja kā aptuveni 40 gadus vecu vīrieti.

Šobrīd tiek uzskatīts, ka uzbrukumā varētu būt izmantots pašdarināts ierocis. Soctīklos publicētās fotogrāfijās redzams divstobru šaujamierocis, kas, acīmredzot, ticis pielietos šajā atentātā.

