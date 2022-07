Atentāts pret Japānas ekspremjeru: kas zināms šobrīd

Japānas pilsētā Narā piektdien noticis atentāts pret ekspremjeru Sindzo Abi. Abes virzienā raidīti divi šāvieni un viņa veselības stāvoklis tiek raksturots kā smags. Portāls "Delfi" piedāvā šobrīd pieejamās informācijas apkopojumu par traģisko notikumu Āzijas valstī.

Abe Naras pilsētā uzstājās ar runu kampaņas mītiņā, kas rīkots pirms šajā nedēļas nogalē paredzētajām Japānas parlamenta augšpalātas vēlēšanām.

Tieši šīs uzrunas laikā noticis atentāts. Policija paziņoja, ka Abe, visticamāk, sašauts no aizmugures. 67 gadus vecais ekspremjers tika steidzami nogādāts slimnīcā, taču viņš neesot izrādījis nekādas dzīvības pazīmes, vietējie glābšanas dienesti paziņojuši Japānas medijam NHK. Šīs raidorganizācijas žurnāliste sacīja, ka dzirdējusi divus šāvienus un redzējusi, kā Abe asiņo, raksta portāls "Politico".

"Ārsti dara visu, ko šobrīd var", lai glābtu Abi, sacīja pašreizējais Japānas premjers Fumio Kišida, piebilstot: "Es patiesi ceru, ka bijušais premjerministrs Abe izdzīvos."



Kišida, kuru citē "Al Jazeera", norādīja, ka Abes veselības stāvoklis esot "smags".

Bijušais Tokijas gubernators Joiči Masuzoe tviterī sacīja, ka 67 gadus vecais Abe atrodas sirdsdarbības apstāšanās stāvoklī. Kā norāda britu raidsabiedrība BBC, šo terminu Japānā bieži lieto pirms nāves oficiālās apstiprināšanas.

Japānas Ugunsdzēsības un katastrofu pārvaldības aģentūra apstiprināja, ka Abem (attēlā zemāk) konstatēta šauta brūce kakla labajā pusē, kā arī zemādas asiņošana zem krūškurvja kreisās daļas.

Šobrīd nav skaidrs, vai viņam trāpīja abi šāvieni, vai arī lode trāpīja viņam kaklā un pēc tam aizceļoja citur.

Sociālajos medijos izplatītajos videoklipos, kuru autentiskumu nav bijis iespējams pārbaudīt, redzams, ka ātrās palīdzības mediķi ielas vidū ir sastājušies ap Abi. Ekspremjers pēc šāvieniem uzreiz nokritis uz zemes un sācis asiņot.



Uzbrucējs, kurš sašāva Abi ir arestēts. NHK aizdomās turēto raksturoja kā aptuveni 40 gadus vecu vīrieti.

Šobrīd tiek uzskatīts, ka uzbrukumā varētu būt izmantots pašdarināts ierocis. Soctīklos publicētās fotogrāfijās redzams divstobru šaujamierocis, kas, acīmredzot, ticis pielietos šajā atentātā.

The Ex-Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, was shot and gravely wounded by a lone attacker with what appears to be a very crude improvised double-barrelled weapon made from pipe, tape, wood and electrical (!) firing components.