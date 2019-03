Atkāpusies Somijas valdība

Somijas valdība, kas bijusi spiesta atteikties no plāniem reformēt veselības aprūpes sistēmu, piektdien paziņojusi par atkāpšanos.

Premjerministra Juhas Sipiles (attēlā) pārstāvētās Centra partijas parlamenta frakcijas vadītājs Anti Kaikonens tviterī pavēstīja, ka viņa demisijas iemesls ir nespēja pabeigt veselības aprūpes reformu šīs valdības pilnvaru termiņa laikā.

Iepriekš piektdien Somijas sabiedriskā raidorganizācija "Yle", atsaucoties uz anonīmu avotu valdībā, jau vēstīja, ka kabinets gatavojas paziņot par atteikšanos no iecerētajām plašajām veselības aprūpes un sociālās apdrošināšanas sistēmas reformām. Sipile atteikšanos no reformām nodēvēja par "milzīgu sarūgtinājumu".

Premjera vadītajā koalīcijā ietilpa Centra partija, konservatīvā Nacionālās koalīcijas partija un eiroskeptiskā Zilā reformu partija, kas atdalījās no nacionālistu Somu partijas.

Koalīcijas partijas nespēja vienoties par reformām, ko Sipile bija izvirzījis par vienu savām prioritātēm, kļūstot par premjerministru 2015.gadā.

Sipile, kurš pirms kļūšanas par premjerministru sapelnīja miljonus ar uzņēmējdarbību informāciju tehnoloģiju jomā, uzskata veselības aprūpes un sociālās apdrošināšanas sistēmas reformas par labāko veidu, kā samazināt pieaugošās izmaksas, ko valstij rada sabiedrības novecošanās.

Tiek prognozēts, ka Somijā ap 2030.gadu cilvēki, kas vecāki par 65 gadiem, veidos 26% no valsts iedzīvotāju kopskaita.

Ierosināto reformu vidū bija pakalpojumu centralizēšana jaunās reģionālās veselības aprūpes iestādēs, kas pārņemtu šos pienākumus no vietējām pašvaldībām, un plašāka privāto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju izmantošana, par ko notika ļoti asas diskusijas.

Sipile paziņoja par atkāpšanos, kad kļuva skaidrs, ka valdība nespēs iesniegt priekšlikumu parlamentā pirms parlamenta vēlēšanām, kas gaidāmas 14.aprīlī.

"Mana valdība strādā pēc principa "rezultāti vai atkāpšanās". Es esmu principu cilvēks un politikā ir jāuzņemas atbildība," žurnālistiem paziņoja premjerministrs, piebilstot, ka viņš uzņemas savu daļu atbildības.

Somijas prezidents Sauli Nīniste informēja, ka ir pieņēmis valdības atkāpšanos, un aicinājis to turpināt darbu kā pagaidu kabinetam līdz jaunās valdības izveidošanai. Politiķi Somijā nav vienisprātis par Sipiles lēmumu atkāpties tik īsu laiku pirms vēlēšanām.

Opozīcijā esošo sociāldemokrātu vadītājs Anti Rinne intervijā raidorganizācijai YLE sacīja, ka uzskata to par dīvainu soli. Savukārt parlamenta Veselības un sociālo lietu komitejas locekle Veronika Rehna-Kivi no Zviedrijas Tautas partijas nodēvēja to par uzvaru labklājības valstij.

Sabiedriskās domas aptaujās pirms vēlēšanām līdz šim vadībā izvirzījušies sociāldemokrāti, bet Sipilas vadītā Centra partija palikusi trešajā vietā.