Atklāts visu laiku garākais kontrabandas tunelis starp ASV un Meksiku

ASV amatpersonas vēsta, ka tām izdevies atklāt visu laiku garāko kontrabandas tuneli, kas atradies pie ASV-Meksikas robežas, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Tunelī, kas ir 1,3 kilometrus garš, atrasts lifts, dzelzceļa sliedes, kanalizācija un gaisa ventilācijas sistēmas. Tunelis savienoja industriālo objektu Meksikas Tihuanas pilsētā ar Sandjego apkaimi ASV Kalifornijas štatā.

Saistībā ar tuneli neviens cilvēks nav arestēts. Tāpat tajā nav atrastas narkotikas. Tomēr minētajā reģionā darbojas viens no lielākajiem Meksikas narkotiku karteļiem – Sinaloas kartelis, atzīmē medijs. Šo karteli ilgstoši vadīja pazīstamais gangsteris Hoakins Gusmans jeb “El Čapo”. Gusmans šobrīd izcieš mūža ieslodzījumu ASV.

Tunelis tika atklāts augustā, bet amatpersonas plašāku informāciju par to sniedza šonedēļ. Tunelis ir 21 metru dziļš. Šobrīd nav zināms, cik ilgs laiks bijis nepieciešams, lai to izraktu.

Sandjego Iekšējās drošības izmeklēšanas vadītājs Kardels Morants izteicies, ka tuneļa garums apliecina, ka kriminālās organizācijas ir gatavas ieguldīt daudz laika, lai veiktu darbības, kas saistītas ar pārrobežu kontrabandas piegādi.

Šis nav pirmais tunelis, kurš kopš 2016. gada atklāts Kalifornijā pie robežas ar Meksiku.

Take a look inside the longest illicit cross-border tunnel ever discovered along the Southwest border. The tunnel stretches for over three-quarters of a mile and is approximately 5.5 feet tall and 2 feet wide. Details via @CBPSanDiego: https://t.co/KPlEzke3ra pic.twitter.com/RRFEr8utyx