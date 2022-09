Atrasta jau ceturtā noplūde no cauruļvadiem 'Nord Stream'

Zviedrijas krasta apsardze atradusi vēl vienu – jau ceturto – noplūdi no jūras dzelmē esošajiem gāzes cauruļvadiem "Nord Stream", kas savieno Krieviju ar Vāciju, ziņo raidsabiedrība "Sky News".

Pirms tam cauruļvados "Nord Strem" un "Nord Stream 2" , atklātas trīs noplūdes. Tagad no kopumā četrām zināmajām noplūdēm divas atrodas Zviedrijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, bet divas Dānijas ekonomiskajā zonā. Jaunatklātā noplūde konstatēta "Nord Stream 2" cauruļvadam.

Atsaucoties uz kādu britu drošības ekspertu, "Sky News" skaidro, ka, visticamāk noplūdes ir sabotāžas rezultāts, izmantojot sprāgstvielas.

Spridzekļi pie cauruļvadiem var būt nolaisti ar virvi, izmesti no laivas, vai izvietoti ar zemūdens dronu, un aktivizēti izmantojot attālināšanas detonēšanas iespējas. Turklāt spridzekļi varētu būt izvietoti jau pirms vairākiem mēnešiem vai gadiem.

26. septembrī "Nord Stream" operators paziņoja par strauju spiediena kritumu gāzesvados "Nord Stream" un "Nord Stream 2". Savukārt Dānija paziņoja par trīs atklātām noplūdēm. Divas no noplūdēm atrodas "Nord Stream" gāzesvadā uz ziemeļaustrumiem no Bornholmas salas Baltijas jūrā, bet vēl viena konstatēta "Nord Stream 2" uz dienvidaustrumiem no šīs salas.

Neviens no šiem gāzesvadiem šobrīd nedarbojas. "Nord Stream 2" savu darbību Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ nekad tā arī nav sācis, taču tajā atrodas tehniskā gāze.