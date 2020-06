Atsauc pētījumu par pretmalārijas medikamenta riskiem Covid-19 pacientu ārstēšanā

Medicīnas žurnāls "The Lancet" ceturtdien atsauca pētījumu, kurš bija radījis bažas par riskiem, ko varētu izraisīt pretmalārijas medikamenta hidroksihlorhinīna izmantošana Covid-19 pacientu ārstēšanā, jo trīs no četriem autoriem paziņoja, ka vairs neuzticas pētījumā izmantotajiem datiem.

Drīz pēc tam tika atsaukts cits pētījums par jauno koronavīrusu ASV izdevumā "New England Journal of Medicine", kas gan nebija saistīts ar šo pretmalārijas medikamentu, bet balstījās uz tās pašas veselības aprūpes analīzes kompānijas pacientu datubāzi.

Abu pētījumu atsaukšanas skandāls var graut uzticēšanos diviem no pasaules galvenajiem medicīnas žurnāliem Covid-19 pandēmijas laikā.

"The Lancet" publicētā pētījuma atsaukšana var uzkurināt politizētās debates par sen pazīstamo malārijas un reimatoīdā artrīta ārstēšanas medikamentu hidroksihlorhinīnu, kuru daudzi ASV konservatīvie un īpaši prezidents Donalds Tramps atbalsta kā līdzekli Covid-19 pacientu ārstēšanā.

22. maijā publicētajā pētījumā autori apgalvoja, ka ir retrospektīvi analizējuši apmēram 96 000 pacientu datus, konstatējot, ka hidroksihlorhinīns un hlorhinīns ir neefektīvi pret Covid-19 un pat palielina pacientu nāves risku. Viņi pauda īpašas bažas par sirds aritmiju, kas esot saistīta ar šī medikamenta lietošanu.

Šī pētījuma radīto bažu dēļ Pasaules Veselības organizācija (PVO) uz laiku apturēja šī medikamenta klīniskos izmēģinājumus Covid-19 pacientu ārstēšanai.

Drīz pēc šīs publikācijas zinātnieki pievērsa uzmanību informācijas trūkumam par valstīm un slimnīcām, kas sagādājušas datus.

Hārvarda Universitātes profesors Mandīps Mehra, kurš vadīja šo pētījumu, un vēl divi tā autori - Franks Ručicka no Cīrihes Universitātes slimnīcas un Amits Patels no Jūtas Universitātes - ceturtdien paziņoja, ka bija mēģinājuši panākt, lai to pārbaudītu trešā puse.

Čikāgā bāzētā veselības aprūpes analīzes firma "Surgisphere", kas bija sagādājusi datus, tomēr atteicās sadarboties šādas pārbaudes nodrošināšanai.

"Šīs nelaimīgās notikumu attīstības dēļ autori pieprasa, lai šis raksts tiktu atsaukts," teikts šo trīs zinātnieku paziņojumā.

Ceturtais šī pētījuma autors - asinsvadu ķirurgs Sapans Desajs, kurš ir "Surgisphere" vadītājs - nepievienojās šim paziņojumam un atteicās to komentēt.

ASV prezidents Donalds Tramps 18.maijā paziņoja, ka viņš ik dienu lieto hidroksihlorhinīnu kā profilaktisku līdzekli pret jauno koronavīrusu, lai gan pētnieki ir brīdinājuši, ka šis medikaments var būt neefektīvs pret Covid-19 un izraisīt sirdsdarbības problēmas dažiem pacientiem.