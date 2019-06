Atskats vēsturē: Kā desmit miljoni haotiski atvadījās no ajatollas

Islāma Republika Irāna pirms 30 gadiem ieslīga vairāku dienu ilgās sērās, atvadoties no ajatollas jeb valsts garīgā līdera Ruhollas Homeinī. Imams no šīs pasaules aizgāja 1989. gada 3. jūnijā pēc ilgstošas cīņas ar vēzi, bet cieņpilnu valsts līmeņa bēru vietā izcēlās nevaldāms haoss

Tiek lēsts, ka pēc ajatollas nāves 5. un 6. jūnijā no viņa atvadījās kopumā vairāk nekā desmit miljoni cilvēku. Tādējādi viņa bēres uzskatāmas par ne tikai vienām no kuplāk apmeklētākajām atvadām, bet masu pasākumiem kopumā.

Pirmajā bēru dienā nelaiķis tika izlikts apskatei uz paaugstinājuma stikla sarkofāgā, kas karstajā laikā pildīja saldētavas funkciju. Plašā laukā galvaspilsētas Teherānas ziemeļu daļā uz konteineriem novietoto stikla sarkofāgu klātienē apskatīt līdz nākamajam rītam ieradās vairāki miljoni irāņu.

Atvadīšanās vieta Teherānas ziemeļos:

Ņemot vērā milzīgos pūļus ap to, kā arī pilsētā, valsts vadība nolēma Homeinī mirstīgās atliekas uz kapsētu, kas atrodas Teherānas otrā pusē, nogādāt ar helikopteru. Kapsētā izrakto kapu ierobežoja Revolucionārās gvardes karavīri, taču pūļa spiediena dēļ tika pārrautas gan viņu rindas, gan izvietotās barjeras, turklāt daļa kārtības ieviešanai norīkoto karavīru paši vēlējās piekļūt pēc iespējas tuvāk kapam.

Apbedīšanas vieta Teherānas dienvidos:

Helikopters ar nelaiķi, bijis spiests nosēsties pūļa vidū ar grūtībām atbrīvotā laukumā. Koka zārks nesankcionēti tika izcelts no helikoptera un nests ap izrakto kapavietu līdz līķautā ietītais nelaiķis no tā izkritis. Pūlis no visām pusēm spiedies līķautā ietīto mirstīgo atlieku virzienā, lai pieskartos tām. Lielajā haosā pārkarsuši un pūļa saspiesti vairāki cilvēki zaudēja dzīvību.

Lielo cilvēku masu izdevies savaldīt tikai ar gaisā raidītiem brīdinājuma šāvieniem. Ajatolas ķermenis ar pūlēm ielikts atpakaļ helikopterā, bet satrakotais pūlis ieķērās lidaparātā un sākotnēji liedza tam pacelties.

Mirstīgās atliekas aizvestas atpakaļ uz sākotnējo atvadīšanās vietu, kur no jauna sagatavotas bērēm. Lai nodrošinātu aizgājējam cienīgāku apbērēšanu ar otro piegājienu, tika pastiprināta kapavietas apsardze un medijos apzināti izziņots nepareizs apglabāšanas laiks.

Tikai piecas stundas pēc pirmā mēģinājuma Homeinī mirstīgās atliekas šoreiz jau metāla zārkā no jauna atveda uz kapsētu un ar karavīru kordonu palīdzību no helikoptera cauri pūlim nogādāja līdz kapam. Pie kapa karavīri zārka vāku nocēla un līķautā ietīto garīdznieku ieripināja bedrē. Tā tūlītēji pārklāta ar lielām dzelzsbetona plāksnēm un virsū uzlikts konteiners, kas pārklāts ar melnu audumu.

Turpmākajās dienās vēl miljoniem sērotāju devās atvadīties no Homeinī, tostarp pieskarties uz viņa kapa uzliktajam konteineram:





Homeinī valsts vadību faktiski pārņēma kopš atgriešanās no trimdas 1979. gada 1. februārī. Viņš vairāk nekā 14 gadus dzīvoja Turcijā, Irākā un visbeidzot Francijā, tādējādi izvairoties no autoritārā, uz modernismu vērstā šaha Mohammada Rezā Pehlevī režīma vajāšanām, bet atgriezās pēc tam, kad ilgu un vardarbīgu protestu rezultātā valsti pameta pats šahs.

Pehlevī atstātais premjers Šapurs Bahtiars pats aicināja Homeinī atgriezties, jo cerēja Homeinī novirzīt no politiskās skatuves. Plāns paredzēja garīgajam līderim šiītu svētajā pilsētā Kumā izveidot garīgo centru, kas līdzinātos katoļu baznīcas centram Vatikānā, tādējādi nomierinot protestus.

Homeinī Teherānā sagaidīja ap pieciem miljoniem cilvēku. Pretēji Bahtiara iecerei viņš tūlītēji pārņēma valsts pārvaldi savās rokās, dažas dienas pēc atgriešanās izveidojot valdību. Bahtiara centieni pretoties cieta sakāvi, jo miljoniem cilvēku pastāvošās iekārtas pārstāvjus vienkārši ignorēja. Jau 11. februārī armija pasludināja neitralitāti, faktiski nonākot garīgā līdera kontrolē.

Homeinī trimdā Francijā:

Oficiāli Islāma Republika Homeinī vadībā tika izsludināta marta izskaņā pēc referenduma, kurā gan alternatīvas izvēles nemaz netika piedāvātas. Irānā ieviesa islāma tradīcijās balstītu pārvaldes sistēmu, ievērojami ierobežojot sieviešu tiesības un uzsākot aktīvu vēršanos pret Rietumu kultūru.

Jaunizveidotais teokrātiskais režīms, līdzīgi kā Pehlevī monarhija, arī vērsās pret sev nelojāliem politiķiem – desmitgadē, kuru Homeinī pavadīja valsts vadītāja amatā, Irānā nogalināja tūkstošiem disidentu, raksta portāls "History". Daudzi šaha ģimenes un pārvaldes pārstāvji devās trimdā, taču vairākus desmitus, tostarp bijušo premjeru Bahtiaru, režīma aģentiem izdevies nogalināt arī prombūtnē.

Homeinī valdīšanas laikā nostiprināja Rietumu kultūras pretinieka un monarhijas gāzēja tēlu un uzskatāms par vienu no būtiskākajām 20. gadsimta politiskajām ikonām. Viņš uzskatāms arī par vienu no zīmīgākajiem reliģiskajiem līderiem un reliģijas ienesējiem starptautiskajā politikā.

Trīs gadu laikā pēc imama nāves ap viņa kapu uzbūvēja mauzolejj, bet kopējā kompleksa būvniecība turpinās joprojām. Tajā aptuveni 20 kvadrātkilometrus lielā teritorijā 30 gadu laikā izbūvēts kultūras un tūrisma centrs un islāma studiju universitāte. Blakus tēvam 1995. gadā apglabāts arī viņa dēls Ahmads. Komplekss dažkārt tiek dēvēts par visu laiku dārgāko atdusas vietu.