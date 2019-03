Attiecības ar Ziemeļkorejas līderi joprojām ir labas, atzīst Tramps

ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņojis, ka viņa attiecības ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu joprojām ir labas, neskatoties uz neveiksmīgo samitu Hanojā.

"Mūsu attiecības (..), es domāju, ir saglabājušās labas," žurnālistiem Baltajā namā paziņoja Tramps.

Trampa un Kima otrā tikšanās, kas pagājušajā nedēļā notika Hanojā, beidzās bez gala dokumenta pieņemšanas, jo abas puses nespēja pārvarēt domstarpības galvenajā jautājumā par to, kādā veidā Ziemeļkorejai būtu jāatbrīvojas no kodolieročiem, un par to, ko Phenjana saņems apmaiņā pret atteikšanos no kodolieročiem.

Ziemeļkorejas valsts mediji iepriekš šodien pirmo reizi atzina, ka samits bijis neveiksmīgs.

"Sabiedrība šeit un ārvalstīs (..) jūt nožēlu, vainojot ASV par samitu, kas beidzās bez vienošanās," vēstīja Phenjanas oficiālā ziņu aģentūra KCNA.

Balstoties uz satelītattēliem, ASV eksperti secinājuši, ka Ziemeļkorejas galvenais satelītu palaišanas centrs pašreiz tiek atjaunots un jau spējīgs darboties. Kims pagājušajā gadā solīja slēgt šo centru.

Tramps žurnālistiem norādīja, ka būs "ļoti, ļoti sarūgtināts", ja tā izrādīsies patiesība.

Phenjana no šī centra palaida kosmosā satelītus laikā no 2012. gada līdz 2016. gadam. Šajā objektā Ziemeļkoreja arī mēdza izmēģināt raķešu dzinējus.

Starptautiskā sabiedrība nosodīja Ziemeļkoreju par satelītu palaišanu, saskatot tajā maskētus ballistisko raķešu izmēģinājumus.