Atvaļināts pulkvedis Krievijas propagandas kanālā negaidīti skarbi izsakās par 'specoperāciju' Ukrainā

Krievijas darbinātās propagandas mašīnas virzienu reti kuram izdodas mainīt, bet atvaļinātais pulkvedis Mihails Kodarenko šonedēļ to šķietami ietekmēja. Autoritārās valsts televīzija un mediji iebrukumu Ukrainā pat nesauc par karu- brutālas okupācijas termina vietā, tas tiek atspoguļots kā “speciāla operācija”, kas ļauj noprast kāpēc pulkveža izteiktā patiesība par kara gaitu ir būtisks notikums.

Maskavas nacionālās televīzijas kanālā, kurā parasti veicina Kremļa pasakas izplatīšanos par absolūti visu, tostarp Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzsākto iebrukumu Ukrainā, 17.maijā piedalījās militārās sfēras analītiķis, atvaļināts Krievijas pulkvedis Mihails Kodarenko. Viņš uzgleznoja pavisam citu notiekošā kara ainu, kas ieguva plašu rezonansi Krievijas un starptautiskajā sabiedrībā. Kāds "Twitter" lietotājs to noraksturoja, kā līdz šim neesošā "veselā saprāta" pārraidīšanu valsts televīzijā.

That's Mikhail Khodaryonok. Out of all people in the room he is the most sober one. Why? Well, may be because he's the only one with the substantial military experience. He's a career officer of the air defence who turned to a pundit career only after retirement (not a thread) https://t.co/hq9EJ1eIQF