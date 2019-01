Augstākais Eiropā: Publicē 'Trampa torņa' Maskavā vizualizāciju; projekta esamību Trampa cilvēki noliedza

Darbi pie debesskrāpja projekta "Trampa tornis" Maskavā bijuši pavirzījušies daudz tālāk nekā to apgalvojuši ASV prezidenta loka cilvēki, atsaucoties uz dokumentiem, vēsta portāls "BuzzFeed News".

Medija rīcībā nonākuši "simtiem lapaspušu biznesa dokumentu, e-pasta vēstuļu un arhitektūras plānu", kas apliecina šī projekta reālu esamību.

Nekustamā īpašuma magnāta Trampa Maskavā iecerētais tornis tā arī netika uzcelts, taču projekts ir kļuvis par vienu no atslēgas punktiem speciālā prokurora Roberta Millera izmeklēšanā par Trampa iespējamiem sakariem ar Krieviju priekšvēlēšanu kampaņas laikā 2016. gadā.

Prezidents un viņa pārstāvji iepriekš ir norādījuši, ka projekts nav bijis nekas vairāk par "nodomu". Vēl pirmdien Trampa advokāts Rudijs Džuliani apgalvoja, ka nekādi plāni un rasējumi saistībā ar šo projektu nekad nav bijuši radīti.

Rudy Giuliani: "There were no drafts.”

“Hundreds of pages of business documents, emails, text messages, and architectural plans, obtained by BuzzFeed News tell a very different story. Trump Tower Moscow was a richly imagined vision of upscale splendor."https://t.co/dS622UgLBp pic.twitter.com/bljiHsAWB6

— Tom Namako (@TomNamako) January 22, 2019