Austrijā no pirmdienas stāsies spēkā nepotēto mājsēde

No pirmdienas Austrijā tiek noteikta karantīna jeb mājsēde tiem, kas nav potējušies pret Covid-19 vai to pārslimojuši, paziņojis Austrijas kanclers Aleksandrs Šallenbergs.

No aptuveni deviņiem miljoniem austriešu vakcinējušies ir tikai 65%, kas ir mazāk nekā Eiropas Savienības (ES) vidējais rādītājs - 67%.

Savukārt jauno inficēšanās gadījumu skaits šonedēļ sasniedzis rekordaugstu līmeni.

"Situācija ir nopietna (..). Mēs to nedarām ar vieglu sirdi, taču tas diemžēl ir nepieciešams," žurnālistiem atzina Šallenbergs.

Personām, kas pārsniegušas 12 gadu vecumu un nav vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19, no pirmdienas būs atļauts pamest savas mājas tikai, lai iegādātos pirmās nepieciešamības preces, pavingrotu vai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Nepotēto mājsēde, kuras ievērošana tiks kontrolēta ar nejaušām pārbaudēm, būs spēkā desmit dienas. Pēc tam situācija tiks atkārtoti izvērtēta, pavēstīja veselības ministrs Volfgangs Mikšteins.

Paredzams, ka nevakcinēto mājsēde tiks apstiprināta arī parlamentā, kur Šallenberga vadītajai konservatīvo un zaļo koalīcijai ir vairākums. Balsojums par to gaidāms jau svētdien.

Premjers un veselības ministrs atkātoti aicināja nepotētos pilsoņus tomēr vakcinēties.

Vienlaikus Vīne no pirmdienas kā pirmā Eiropas Savienībā (ES) sāk to bērnu vakcinēšanu pret Covid-19, kas ir vecumā no pieciem līdz 11 gadiem.

Kopš sestdienas, kad tika sākta reģistrācija potēšanai, vakcinācijai jau pieteikti vairāk nekā 5000 bērnu, ziņo Austrijas galvaspilsētas varasiestādes.

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) līdz šim nav apstiprinājusi nevienas vakcīnas lietošanu šai vecuma grupai, lai gan ES dalībvalstīm ārkārtējā situācijā ir pilnvaras lemt to pašām.

Jau pagājušajā nedēļā Austrijas valdība paziņoja, ka restorānus, viesnīcas un kultūras iestādes drīkstēs apmeklēt vienīgi tie, kas ir potēti vai sērgu pārslimojuši.

Sestdien jauno inficēšanās gadījumu skaits Austrijā pārsniedza 13 000, kas ir augstākais rādītājs kopš pandēmijas sākuma. Līdz šim Covid-19 prasījis apmēram 11 700 austriešu dzīvības.