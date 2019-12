Autobusa avārijā Igaunijā cietuši četri Latvijas pilsoņi

Svētdien šosejas Tallina – Narva 30. kilometrā sabiedriskais autobuss "Ecolines" iebraucis grāvī, avārijā traumas gūstot deviņiem cilvēkiem, no kuriem četri ir Latvijas pilsoņi, vēstī portāls "Delfi.ee'.

Satiksmes negadījums noticis pulksten 4.45. Autobuss kursējis maršrutā Sanktpēterburga – Tallina. Sākotnējā informācija liecina, ka autobusā atradās 67 cilvēki, no kuriem divi bija autobusa vadītāji. Pie stūres esošais vīrietis nav bijis alkohola reibumā.

Pasažieri no avarējušā autobusa varēja izkļūt caur jumta lūku. Ar dažādām traumām no notikuma vietas ārstniecības iestādē nogādāti deviņi cilvēki, no kuriem četri ir Latvijas pilsoņi. Dzīvībai bīstamas traumas neviens nav guvis. Pārējos pasažierus, kuriem nav bijusi vajadzīga medicīniskā palīdzība, uz Tallinu aizvedis cits autobuss.

"Ecolines Eesti" valdes loceklis Elis Kovaļovs portālam "Delfi.ee", atsaucoties uz autobusa vadītāja teikto, pastāstīja, ka negadījuma iemesls bijusi sadursme ar nezināmu priekšmetu. Autobusa šoferis pieļāvis, ka vai nu tas bijis ledus gabals no priekšā braucošās kravas automašīnas, vai arī dzīvnieks, kurš pēkšņi izskrējis uz ceļa.

Laikapstākļi un ceļa stāvoklis bijuši slikti, tāpēc autobusa šoferis nav spējis laikus pamanīt priekšmetu un izvairīties no tā. Autobuss novirzījies no brauktuves. Uzbraucot uz slidenās nomales, autobuss ieslīdējis grāvī un apgāzies, skaidrojis Kovaļovs.

Lai arī Kovaļovs apgalvoja, ka ceļš bijis slidens, par ceļa uzturēšanu atbildīgais uzņēmums "Üle OÜ" norādīja, ka ceļš bijis slapjš no sāls. To apstiprinājis arī atbildīgais departaments.