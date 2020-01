Aviokatastrofa Irānā: Jaunā video redzams, kā Ukrainas lidmašīnu notriec divas raķetes

Amerikāņu medijs "The New York Times" publicējis iepriekš neredzētu video, kurā esot fiskēts Ukrainas pasažieru lidmašīnas notriekšanas brīdis 8. janvārī pie Teherānas.

Ukrainas lidsabiedrības "Ukraine International Airlines" pasažieru lidmašīna "Boeing 737" ar 176 cilvēkiem uz klāja avarēja 8. janvārī dažas minūtes pēc pacelšanās no Teherānas lidostas. Lidaparāts bija ceļā uz Kijevu. 11. janvārī pati Irāna atzina, ka lidmašīna ir notriekta kļūdas dēļ ar pretgaisa aizsardzības raķeti.

"The New York Times" publicētajā video redzams, kā tiek palaistas divas raķetes ar 30 sekunžu intervālu starp tām, kā arī pēc trieciena degošā Ukrainas lidmašīna.

Lidmašīna nesadalījās gaisā, bet aizdegās un zaudēja kontroli, un uz zemes nokrita pēc dažām minūtēm, skaidro medijs.

Exclusive: Security camera footage verified by the New York Times confirms that 2 missiles, fired 30 seconds apart from an Iranian military site, hit the Ukrainian planehttps://t.co/Ab8iYKiHVR — The New York Times (@nytimes) January 14, 2020



Video stūrī redzamais datums 17.10.2019 neatbilst reālajam katastrofas datumam 08.01.2020, bet medijs pieļauj, ka novērošanas sistēmā izmantots persiešu, nevis gregoriāņu kalendārs.

Katastrofas mirkli fiksējusi kamera uz mājas jumta ciematā netālu no Irānas militārās bāzes. Iepriekš sociālajos tīklos un medijos jau cirkulēja video no cita leņķa, kurā redzams vienas raķetes trāpījums.

This is another video showing crash of Flight #PS752 near #Shahriar, southwest of #Tehran early morning today. The Boeing 737-8KV of #Ukraine International Airlines exploded mid-aid before impacting ground. There is unconfirmed rumor about friendly fire by #IRGC|ASF Tor-M1 system pic.twitter.com/ej7Sk4Ngiz — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 8, 2020

Pēc tam, kad Irāna atzina, ka lidmašīna ir notriekta, nevis avarējusi tehniskas problēmas dēļ, Irānas ģenerālis Amirs Ali Hadžizade pastāstīja, ka pasažieru lidmašīna kļūdaini uzskatīta par spārnoto raķeti un pretgaisa aizsardzības sistēmas operators pieņēmis lēmumu to notriekt.

A Boeing 737 jet crashed in Iran shortly after take off due to a technical issue, Iranian state-run news outlet ISNA reported. The plane, which was carrying 180 passengers and crew, was bound for Ukraine.#Boeing737Max#Boeing737#IranAttacks#IranVsUS #IranUsa #IranVsUsa pic.twitter.com/runSjh63j4 — Liladhar Taparia (@LdTaparia1) January 8, 2020

Uz avarējušās lidmašīnas klāja atradās 82 Irānas pilsoņi, 63 Kanādas pilsoņi, 11 Ukrainas pilsoņi (no tiem deviņi apkalpes locekļi), 10 Zviedrijas pilsoņi, četri Afganistānas pilsoņi, trīs Vācijas un trīs Lielbritānijas pilsoņi.