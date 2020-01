Aviokatastrofa Irānā: Ukrainā izskata versiju par lidmašīnas notriekšanu ar 'Tor' raķeti

Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padome Irānā notikušās aviokatastrofas izmeklēšanas ietvaros izskata versiju, ka lidmašīna varētu būt notriekta ar pretgaisa aizsardzības raķeti, ziņo Ukrainas ziņu portāls "Liga".

Ukrainas lidsabiedrības "Ukraine International Airlines" pasažieru lidmašīna "Boeing 737" ar 176 cilvēkiem uz klāja, kas visi gāja bojā, avarēja 8. janvārī dažas minūtes pēc pacelšanās no Teherānas lidostas. Irānas izmeklētāji paziņoja, ka lidmašīna aizdegusies vēl būdama gaisā. Lidaparāts bija ceļa uz Kijevu.

Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Aleksejs Danilovs ceturtdien paziņoja, ka tiek izskatītas četras galvenās notikušās katastrofas versijas:

Ceturtdien dažādos medijos un internetā cirkulē foto ar raķetes daļām, kas atrastas lidmašīnas katastrofas vietā. Šo foto autentiskums pagaidām nav neatkarīgi apstiprināts.

#BREAKING: This image which is now being circulated in #Iranian social media is claimed to be showing seeker of a 9M331 missiles launched by an #IRGC|ASF's To-M1 SAM system at Flight #PS752 of #Ukraine Intl Airlines resulting explosion of Boeing 737-8KV (UR-PSR) today in #Iran. https://t.co/4zu7TGEe3x pic.twitter.com/JrULzpqQFK