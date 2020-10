Avots: Trampa stāvoklis pēdējās 24 stundās bijis 'ļoti satraucošs'

ASV prezidenta Donalda Trampa stāvoklis pēc inficēšanās ar jauno koronavīrusu pēdējās 24 stundās bijis "ļoti satraucošs", pavēstījis avots.

"Prezidenta dzīvības rādītāji pēdējās 24 stundās bijuši ļoti satraucoši un nākamās 48 stundas būs ļoti svarīgas attiecībā uz viņa ārstēšanu. Mēs joprojām neesam uz skaidra ceļa uz pilnīgu atlabšanu," pavēstīja avots Baltā nama reportieriem, kuri ceļo ar prezidentu.

Tikmēr viņa ārsti sestdien paziņoja, ka Trampam "klājas ļoti labi".

Pirmajā oficiālajā ziņojumā par prezidenta stāvokli pēc hospitalizēšanas mediķi pauda optimismu.

"Šobrīd komanda un es esam ļoti priecīgi ar prezidenta progresu," pavēstīja Baltā nama ārsts Šons Konlijs, piebilstot, ka prezidentam nav bijis drudža pēdējās 24 stundas.

"Mēs esam vērojuši viņa sirds, aknu, nieru darbību. Viss ir normāli," sacīja cits Trampa mediķu komandas pārstāvis Šons Dūlijs.

Tramps piektdien tika hospitalizēts Voltera Rīda militārajā hospitālī pie Vašingtonas un viņš tiek ārstēts ar pretvīrusa medikamentu "Remdesivir" un eksperimentālu zāļu kokteili.

Prezidenta pārvešana uz slimnīcu, kuru administrācija raksturoja kā piesardzības pasākumu, notika apmēram 15 stundas pēc Trampa paziņojuma, ka viņam jaunā koronavīrusa tests ir pozitīvs.

Kā pavēstīja Baltā nama preses pārstāve, prezidentam "nav nepieciešams papildu skābeklis".

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!