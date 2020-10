Azerbaidžāna ar smagajiem ieročiem apšauda Stepanakertu

Azerbaidžānas bruņotie spēki pirmdien atkal apšaudījuši Kalnu Karabahas galvaspilsētu Stepanakertu, pavēstīja Kalnu Karabahas un Armēnijas amatpersonas.

"Šajās minūtēs pretinieks ar lielu intensitāti veic raķešu triecienus Stepanakertai," sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja Armēnijas Aizsardzības ministrijas preses sekretāre Šušana Stepanjana. "Aptuveni plkst.6.30 Azerbaidžānas bruņotie spēki sāka apšaudīt Stepanakertu. Uz pilsētu tika izšauti četri smagie šāviņi," vēl pirms tam pavēstīja starptautiski neatzītās Kalnu Karabahas Republikas Ārlietu ministrija.

Svētdien pret Stepanakertu raķešu apšaudes tika vērstas trīs reizes. Kā liecina Kalnu Karabahas ombudsmena aplēses, laikā no 27.septembra līdz 4.oktobrim dzīvību zaudējuši 18 mierīgie iedzīvotāji, 80 ievainoti.

Kalnu Karabahas Republikas Aizsardzības ministrijas preses dienests pirmdien vēl pirms ziņu parādīšanās par Stepanakertas apšaudi pavēstīja, ka Kalnu Karabahas armija gatavojas jaunam Azerbaidžānas bruņoto spēku uzbrukumam.

"Naktī stāvoklis konflikta zonā bija stabili saspringts. Pretinieks šobrīd gatavojas jaunām uzbrukuma darbībām. Kalnu Karabahas Republikas aizsardzības armija seko visām Azerbaidžānas bruņoto spēku kustībām un ir gatava efektīvi izpildīt noteiktos uzdevumus," pirmdienas rītā pavēstīja ministrijā.

Kaujās kopš karadarbības sākuma 27.septembrī dzīvību zaudējuši 202 Kalnu Karabahas karavīri, apliecināja ministrijā. Stepanakerta tiek apšaudīta kopš piektdienas. Sestdien tā tika apšaudīta divreiz, nodarot postījumus ēkām.

Arī Azerbaidžāna pavēstījusi, ka tās pretgaisa aizsardzības spēki pirmdienas rītā fiksējuši raķešu izšaušanu Azerbaidžānas virzienā no Armēnijas teritorijas. "Jau vairākas dienas pretinieks, kas visā frontes līnijā ir atspiests no ieņemtajām pozīcijām, sistemātiski veic raķešu triecienus no Armēnijas teritorijas blīvi apdzīvotiem rajoniem un civilajai infrastruktūrai Azerbaidžānas teritorijā," teikts Azerbaidžānas Aizsardzības ministrijas paziņojumā. "Armēnijas darbības mērķtiecīgi provocē Azerbaidžānu uz atbildes soļiem," norādīja ministrijā.

Kā ziņots, 27.septembrī uz Kalnu Karabahas faktiskās robežas sākās smagas kaujas ar Azerbaidžānas spēkiem. Abas puses karadarbības sākšanā apsūdz viena otru. Tiek ziņots, ka Azerbaidžānas spēkiem palīdz Turcijas bruņoto spēku virsnieki un Turcijas organizēti kaujinieki no Sīrijas. Azerbaidžānas un Armēnijas starpā valda naidīgas attiecības kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem, kad notika karš par galvenokārt armēņu apdzīvoto Kalnu Karabahu.

Kalnu Karabaha, kas padomju laikā bija Azerbaidžānas PSR sastāvā, kopš deviņdesmito gadu sākuma ir "de facto" neatkarīga armēņu republika. Kaut arī kopš PSRS sabrukuma Azerbaidžāna nekontrolē Kalnu Karabahu, tā šo armēņu apdzīvoto reģionu uzskata par savu teritoriju. Arī starptautiskā sabiedrība uzskata Kalnu Karabahu par daļu no Azerbaidžānas un neviena valsts nav atzinusi šo reģionu par neatkarīgu valsti.

Neatkarību Kalnu Karabaha pasludināja 1991.gadā. Tās atdalīšanās no Azerbaidžānas veicināja kara izraisīšanos starp Azerbaidžānu un Armēniju. Karā dzīvību zaudēja aptuveni 35 000 cilvēku, un vairāk nekā miljons cilvēku abās valstīs bija spiesti pamest savas mājas.