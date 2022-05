'Azovstaļ' varoņu uzvara: sagandēts 9. maijs un apgāde ar helikopteriem

saturs

Pamatīgi pagrabi un bumbu patvertnes, laicīgi sagatavoti krājumi, neticama apgādes operācija ar helikopteriem un apbrīnojama drosme – visi šie faktori palīdzēja ukraiņu karavīriem vairāk nekā divus mēnešus noturēties Krievijas armijas ielenktajā Mariupolē. Pat tad, kad ukraiņu aizstāvamā teritorija bija sarukusi vien līdz "Azovstaļ" rūpnīcai, viņi turpināja aizturēt milzīgus krievu spēkus, tādējādi palīdzot Ukrainas armijai citos frontes sektoros. Šobrīd ukraiņu pretestība Mariupolē ir noslēgusies, tomēr joprojām nav zināms, kas tālāk notiks ar pilsētas aizstāvjiem, no kuriem vismaz daļa tagad atrodas krievu gūstā.

Mariupoles metalurģijas rūpnīca "Azovstaļ", kas bija pēdējais ukraiņu bastions Mariupolē, ir viens no Padomju Savienības diktatora Staļina projektiem, lai rūpnieciski mazattīstīto lielvalsti industrializētu. Vieta Mariupolē, Azovas jūras krastā, tika izvēlēta, jo turpat netālu – Kerčas pussalā – bija dzelzsrūdas raktuves, savukārt uz ziemeļiem no kombināta atrodas Donbass, kas "Azovstaļ" apgādāja ar oglēm. Lai arī ārvalstu eksperti ieteica rūpnīcu celt nedaudz vairāk uz austrumiem, Taganrogā, padomju varas iestādes izvēlējās Mariupoli, kur bija ļoti izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums. Tas gan bija lāča pakalpojums pašai Mariupolei, jo rūpnīcas indīgos dūmus vējš nesa tieši uz pilsētu, kas līdz tam bija ziedošs kūrorts jūras krastā.

Uzņēmums "Azovstaļ" tika dibināts 1930. gadā Mariupolē ar Tautsaimniecības augstākās padomes prezidija lēmumu, 1933. gadā kombināts sāka ražot čugunu, bet 1935. gadā tika uzbūvēts martena cehs, kurā lēja tēraudu, intervijā ukraiņu "Radio Svoboda" stāsta Mariupoles vēsturnieks Vadims Korobko. Tolaik visi lielie ražošanas uzņēmumi Padomju Savienībā tika projektēti ar domu, ka kaut kad var pienākt karš, tāpēc katrā no "Azovstaļ" cehiem tika uzbūvēta bumbu patvertne. Būvējot milzīgo rūpnīcu, vienlaikus tika celta arī "Azovstaļ" jūras osta, kurā pienāca kuģi ar dzelzsrūdu.

Pirmais "Azovstaļ" vadītājs bija padomju metalurģiskās rūpniecības attīstītājs Jakovs Gugels, kurš pirms tam bija vadījis Magņitogorskas metalurģisko kombinātu. Viņa sapnis bija padarīt Mariupoli par "dienvidu Magņitogorsku". Savu sapni lolot Gugelam izdevās tikai līdz 1937. gadam, kad Staļina lielās tīrīšanas laikā viņu kā "kontrrevolucionāru trockistu" padomju vara nošāva.

"Azovstaļ", neskatoties uz piespiedu vadības maiņu, turpināja veiksmīgi strādāt. 1941. gada maijā milzīgajā rūpnīcā darbojās četras domnas un sešas martena metāla kausēšanas krāsnis. 1941. gada vasarā, kad sākās nacistiskās Vācijas iebrukums Padomju Savienībā, visa rūpnīcas jauda tika novirzīta ieroču ražošanai, tur ražoja aviobumbu korpusus, mīnmetēju stobrus un bruņu plāksnes. Vienlaikus aptuveni seši tūkstoši rūpnīcas strādnieku devās uz fronti. Kad vācu armija 1941. gada rudenī tuvojās Mariupolei, padomju varai izdevās uz Urāliem evakuēt lielāko daļu rūpnīcas iekārtu, kas pēc tam tika izmantotas T-34 tanku ražošanā. 8. oktobrī pilsētā iegāja vācu spēki, un "Azovstaļ" nacisti centās pielāgot savām vajadzībām. Tas gan viņiem neko labi nevedās, jo, pirmkārt, lielākā daļa iekārtu bija izvestas, kā arī rūpnīcas darbu traucēja padomju partizānu diversijas.

"Mazās Veras" pludmale



1943. gada rudenī, kad vācieši atkāpās, viņi "Azovstaļ" teju pilnībā iznīcināja – tika uzspridzināti visi rūpnīcas cehi un svarīgākās ēkas. Tomēr jau pēc gada daļu rūpnīcas jaudu padomju varai izdevās atjaunot. Pašā Mariupolē karadarbības rezultātā tika iznīcināti 85% ēku, liela daļa sabiedrisko būvju, arī pilsētas teātris. Teātri pēc kara uzbūvēja no jauna, bet šogad krievu okupanti to sabombardēja, nogalinot vairākus simtus mierīgo iedzīvotāju, kas tur slēpās.

1948. gadā "Azovstaļ" sāka ražot dzelzceļa sliedes, un 1960. gados tieši sliedes kļuva par galveno rūpnīcas ražoto produktu. Vēl joprojām aptuveni divas trešdaļas visu Ukrainas un Krievijas dzelzceļa tīklu sliežu ir ražotas Mariupolē. 1984. gadā "Azovstaļ" saviem darbiniekiem Azovas jūras krastā uzcēla sanatoriju, kuras teritorijā vēlāk tika filmēta leģendārā "perestroikas" laiku filma "Mazā Vera".

Foto: Shutterstock

Pēc PSRS sabrukuma "Azovstaļ" turpināja strādāt, bet 1996. gadā uzņēmums tika privatizēts. Tas nonāca Ukrainas bagātākā cilvēka Rinata Ahmetova kontrolē. 2000. gadu sākumā rūpnīcu modernizēja un tajā strādāja vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku. 2014. gadā, kad Krievija sāka okupēt Donbasu, ražošana "Azovstaļ" uz brīdi tika pārtraukta, jo apstājās ogļu piegāde. Vienlaicīgi šajā pašā gadā uzņēmuma vadība sāka atjaunot "Azovstaļ" bumbu patvertnes.

Atomkara patvertnes



"Pilsēta pilsētā" – tā milzīgās platības dēļ Mariupolē sauc "Azovstaļ" rūpnīcu. Tā aizņem 11 kvadrātkilometrus lielu teritoriju. Salīdzinot, piemēram, ar Rīgu, "Azovstaļ" platība Latvijas galvaspilsētā stieptos no Daugavmalas līdz Tallinas ielai. Kopumā "Azovstaļ" teritorijā atradās 41 cehs, kurus savienoja gan virszemes ceļi, gan pazemes komunikācijas. Tagad lielākā daļa šo ēku ir sagrauta Krievijas armijas apšaudēs. Savukārt "Azovstaļ" pazeme plešas piecos līmeņos, kopējais tuneļu garums ir 20 kilometri. Tur atrodas gan transporta tuneļi, kuros pa slīdošo lenti tika pārvadātas ogles, gan arī tuneļi, pa kuriem rūpnīcas darbinieki varēja pārvietoties no viena ceha uz otru. Atsevišķi tuneļi tika izbūvēti arī milzīgajiem augstsprieguma kabeļiem, kas nodrošināja elektrības piegādi cehiem.

Vēl "Azovstaļ" pazemē atrodas 36 bumbu patvertnes, kurās pietiek vietas vismaz 12 tūkstošiem cilvēku. Patvertnes tika izbūvētas padomju laikā un teorētiski spēj izturēt atomuzbrukumu. Īsi pirms Krievijas iebrukuma šogad februārī "Azovstaļ" patvertnēs tika nogādāts liels daudzums dzeramā ūdens un pārtikas produktu, tomēr neviens nerēķinājās, ka produkti būs nepieciešami gandrīz trim mēnešiem. Vienlaikus iespējamam karam gatavojās arī Ukrainas Nacionālās gvardes atsevišķā īpašo uzdevumu vienība "Azov", kas laicīgi "Azovstaļ" teritorijā nogādāja lielus munīcijas krājumus.

Nevarēja izglābt



24. februārī, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, Mariupoles teritoriju apšaudīja krievu artilērija. Februāra beigās Mariupolei pietuvojās krievu sauszemes spēki, un jau 2. martā pilsēta tika pilnībā aplenkta. To sekmēja Krievijas armijas grupējuma izrāviens, kas no Krimas devās Mariupoles virzienā un teju bez kaujām ieņēma pilsētas, kas atrodas starp Mariupoli un Hersonu. "Tajā brīdī mēs jutāmies pamesti. Mums neviens nepalīdzēja, nebija gaisa atbalsta, nebija artilērijas vai zemes atbalsta. Mēs palikām vieni paši," intervijā portālam "The Kyiv Independent" maija sākumā stāstīja "Azov" virsnieks Iļja Samoilenko. Nozīmīgas Ukrainas armijas regulārās vienības Mariupoles aizstāvībā tiešām nepiedalījās, pilsētā varonīgi cīnījās "Azov" vīri, kā arī karavīri no Ukrainas robežsardzes, policijas un atsevišķas jūras kājnieku vienības.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Militārais eksperts, Ukrainas armijas atvaļinātais pulkvedis Oļegs Ždanovs intervijā ukraiņu telekanālam UATV norāda, ka Krievijas armijas vadība redzēja Mariupoles ieņemšanu kā vieglāko un praktiski vienīgo ātri sasniedzamo uzvaru karā ar Ukrainu. Tādēļ "Azovstaļ" ieņemšanai tika koncentrēti tik milzīgi spēki. "It īpaši pēc tam, kad mēs sakāvām krievu spēkus pie Kijivas, Mariupolei viņu redzējumā bija krietni nozīmīgāka loma. Tā arī notika – krievi mūsu karavīru evakuāciju no "Azovstaļ" tagad pasniedz kā milzīgu uzvaru un viena kara mērķa sasniegšanu – ukraiņu nacionālistu iznīcināšanu," saka Ždanovs.

Militārais eksperts uzskata, ka Mariupoles atbrīvošana bija iespējama kara pirmajās nedēļās, kad frontes līnija no ielenktās pilsētas atradās desmit, divdesmit kilometru attālumā. "Šajā brīdī mūsu spēki varēja mēģināt triecienā no divām pusēm atbrīvot pilsētu un izvest ārā Mariupoles aizstāvjus. Bet tajā brīdī neviens šādu operāciju neplānoja. Kad Mariupole atradās jau 120 kilometru dziļumā pretinieku okupētajā teritorijā, šādu operatīva mēroga uzbrukumu vairs nevarēja realizēt, jo tas prasītu milzīgus upurus, turklāt nav zināms, vai šāda operācija vispār izdotos," skaidro Ždanovs.

Postījumi kā 2. pasaules karā



Martā loks ap Mariupoli arvien sakļāvās, un 12. martā pirmās krievu vienības sasniedza pilsētas robežas. Pilsētā joprojām bija palikuši vairāki simti tūkstošu civiliedzīvotāju, kurus mazās grupās lēnām izveda pa humānajiem koridoriem.

Marta vidū uzbrukumiem Mariupolei pieslēdzās arī Ramzana Kadirova komandētie čečenu kaujinieki, kuri gan vairāk izcēlās ar krāšņiem video un šaušanu pa luksoforiem, bet reālā kaujas darbībā piedalījās maz.

Aprīļa sākumā krievu spēki Mariupoles aizstāvjus ielenca vairākos sektoros pilsētā, un drīz vien ukraiņu jūras kājnieku vienībām izdevās izlauzties līdz "Azovstaļ" un pievienoties "Azov" pulka karavīriem. No 18. aprīļa ukraiņu spēki Mariupolē turējās vairs tikai "Azovstaļ" teritorijā, un krievi novirzīja visus spēkus rūpnīcas garnizona likvidācijai. 21. aprīlī Krievijas prezidents Vladimirs Putins aizsardzības ministram Sergejam Šoigu deva pavēli pārtraukt uzbrukumu Krievijas spēku bloķētajai rūpnīcai, tomēr triecieni neapstājās. "Azovstaļ" ik dienu bombardēja gan artilērija, gan aviācija un raķešu artilērija.

Kā raksta ukraiņu žurnālists Iļja Ponomarenko, krievu spēki Mariupolē ir iznīcinājuši aptuveni 95% apbūves, kas ir nežēlīgākie postījumi Eiropā kopš 2. pasaules kara. Apšaudēs ir gājuši bojā vismaz 20 000 civiliedzīvotāju, vēl 300 000 pilsētu ir pametuši. Tomēr 3500 karavīru lielajam ukraiņu garnizonam izdevās turēties pretī vismaz 14 000 karavīru lielam krievu armijas grupējumam. Saskaņā ar "Azov" sniegtajiem datiem no 24. februāra līdz 15. aprīlim viņi Mariupolē ir iznīcinājušu aptuveni 2500 pretinieku karavīrus, 5000 ievainojuši, kā arī sašāvuši vismaz 90 krievu bruņutehnikas vienības. "Saskaņā ar Ukrainas armijas vadības teikto Mariupoles aizstāvju pretestība spieda Krieviju turēt tur vismaz 10% no visiem Ukrainā iesaistītajiem spēkiem," publikācijā portālā "The Kyiv Independent" norāda Ponomarenko.

Gaisa tilts



Lai arī 21. aprīlī Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu paziņoja, ka Mariupole ir ieņemta, "Azovstaļ" aizstāvji tā nedomāja un turpināja sīvi pretoties. Kā noskaidrojās tikai tagad, ukraiņu karavīri Mariupolē iztika, ne tikai pateicoties iepriekš sagatavotajiem krājumiem, bet arī Ukrainas gaisa spēku helikopteriem, kas aizkļuva līdz šķietami bezcerīgi ielenktajai pilsētai.

Bijušais pulka "Azov" komandieris Andrejs Bileckijs intervijā portālam "Ukrayinska Pravda" atklāj, kā šī operācija risinājās. Jau iepriekš izskanēja ziņas, ka ielenkto Mariupoli, no kuras tuvākās Ukrainas kontrolētās teritorijas atradās aptuveni 100 kilometru attālumā, apgādāja ar helikopteriem, regulāri pievedot munīciju, medikamentus un pārtiku, kā arī evakuējot ievainotos cīnītājus.

"Helikopteru piloti zināja, ka, visticamāk, neatgriezīsies, bet tik un tā lidoja palīdzēt saviem ieroču brāļiem. Bija vairāk nekā pieci mēģinājumi pa gaisu apgādāt Mariupoles aizstāvjus. Izņemot divus pēdējos, visi pārējie lidojumi bija veiksmīgi. Sākumā viss bija labi, bet pēc tam pretinieks sāka saprast, ka Mariupolē iekļūst ukraiņu helikopteri. Te īpaši jāuzsver mūsu lidotāju profesionalitāte un varonība. Tā ir līdz šim pasaules vēsturē nebijusi operācija," uzsver Bileckijs.

Saskaņā ar viņa sniegto informāciju ielenktajā Mariupolē tika nogādāti 72 "Azov" karavīri, kuri vēlējās palīdzēt saviem biedriem. Tāpat pilsētā ar helikopteriem brīvprātīgi ieradās pieci ukraiņi mediķi, viņu vidū bija medmāsa, divi ķirurgi un anesteziologs. "Helikoptera pilots, kurš veica pirmo lidojumu uz Mariupoli, ir dzīvs. Tas ir stāsts, ko vajadzētu ekranizēt. Cerams, ka viņš to izstāstīs," piebilst Bileckijs.

"Helikopteru piloti zināja, ka pastāv 90% iespēja, ka viņi neatgriezīsies. Bet viņi tik un tā lidoja uz "Azovstaļ" pie mūsu karavīriem, veda pārtiku, ūdeni, ieročus un paņēma ievainotos. Bet mēs zaudējām daudzus lidotājus. Viņi bija absolūti varoņi," 20. maijā preses konferencē atzina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kamēr "Azovstaļ" vēl turējās, Ukraina, protams, šo gaisa tilta operāciju turēja slepenībā.

16. maijā Ukrainas armijas ģenerālštābs paziņoja, ka "Azovstaļ" ielenktie karavīri savu misiju ir izpildījuši un tiek uzsākta viņu evakuācija. Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara 17. maijā pavēstīja, ka pa humāno koridoru 53 smagi ievainotie "Azovstaļ" aizstāvji tika evakuēti uz medicīnas iestādi Novoazovskā, bet vēl 211 karavīri pa humāno koridoru tika aizvesti uz Olenivku. Gan Novoazovska, gan Olenivka atrodas Krievijas okupētajā teritorijā. Pēc Ukrainas amatpersonu sacītā, evakuētos "Azovstaļ" aizstāvjus vēlāk paredzēts apmainīt pret Ukrainas sagūstītajiem Krievijas karavīriem.

Lai arī 20. maijā Krievijas Aizsardzības ministrija pavēstīja, ka kopš 16. maija "padevušies" 2439 Ukrainas karavīri, kas atradās rūpnīcā "Azovstaļ", un vairāk rūpnīcā ukraiņu karavīru nav, paši ukraiņi šīs ziņas neapstiprina. Ukraina šobrīd neizpauž nekādas detaļas par "Azovstaļ" aizstāvju evakuāciju un plāniem, kā viņus varētu atbrīvot no krievu gūsta. Nav arī zināms, cik ukraiņu karavīru palika rūpnīcas drupās un kas notika ar "Azov" pulka komandieriem.

Galvenie mērķi sasniegti



"Patlaban nav nekādu ziņu par militārām aktivitātēm "Azovstaļ" rūpnīcā. Tur krievu armija veic atmīnēšanas darbus, kā arī pārbauda rūpnīcas teritoriju. Tā ir milzīga, un ne visur krievi ir paguvuši ienākt. Par organizētu Ukrainas spēku pretestību vairs nevaram runāt, tomēr nevaru izslēgt, ka atsevišķi ukraiņu karavīri ir paslēpušies "Azovstaļ" drupās," portālam "Delfi" saka Nacionālo bruņoto spēku rezerves kapteinis, bloga "Vara bungas" autors Mārtiņš Vērdiņš.

Viņš arī norāda, ka ne ukraiņi, ne krievi nesniedz informāciju par vairākām atslēgas personām – "Azov" pulka vadību. Vērdiņš pieļauj, ka tā ir daļa no vienošanās šos karavīrus neizmantot PR (publicitātes – red.) aktivitātēs. Tas gan, viņaprāt, ir tikai laika jautājums, līdz kāda no pusēm šo vienošanos lauzīs.

Lai arī nav zināms, kāds būs izdzīvojušo Mariupoles aizstāvju tālākais liktenis, Vērdiņš uzsver, ka viņi savu uzdevumu ir izpildījuši. "Te ir divas lietas. Viņi noturējās Mariupolē līdz 9. maijam un pat ilgāk un neļāva krieviem 9. maijā radīt propagandas vēstījumu par "Azovstaļ" rūpnīcas ieņemšanu. Tas nozīmē ļoti daudz, tā ir uzvara informatīvajā karā. 10. maijā ukraiņu karavīru uzdevums Mariupolē lielā mērā bija izpildīts. Otrs aspekts – viņi noturēja 14 000 krievu karavīru, kurus mēs tagad, visticamāk, redzam karojam Donbasā. Ja ukraiņi būtu padevušies agrāk, krievu spēki tiktu pārsviesti uz Donbasu krietni ātrāk," skaidro Vērdiņš.

Arī atvaļinātais ASV armijas ģenerālis Marks Hartlings savā "Twitter" kontā uzsver, ka Mariupoles aizstāvēšana ir vērtējama kā Ukrainas spēku uzvara: "Ukraina šobrīd ir spēcīgāka nekā 24. februārī. "Azovstaļ" cīnītāji noturējās 82 dienas. Aptuveni 1500 ukraiņu karavīri cīnījās pret 12 000–14 000 krievu karavīru, artilēriju, tankiem un kara lidmašīnām. Šie ukraiņu karavīri vairāk nekā divus mēnešus noturēja aptuveni 15 bataljona līmeņa taktiskās kaujas grupas no došanās uz Donbasu. Tā ir uzvara."