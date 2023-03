Bahmutā frontes līnija iet cauri pilsētas centram, ziņo Britu izlūkdienests

Krievijas spēki pēdējo četru dienu laikā pārņēmuši kontroli pār lielāko daļu Bahmutas pilsētas austrumu daļas, un tagad frontes līnija iet cauri pilsētas centram gar Bahmutkas upi, teikts Lielbritānijas militārā izlūkdienesta jaunākajā ziņojumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ukrainas bruņotie spēki turpina noturēt Bahmutas rietumu daļu un ir iznīcinājuši galvenos tiltus pāri Bahmutkai, kas plūst no ziemeļiem uz dienvidiem cauri 200 līdz 800 metrus platai atklātas zemes joslai starp apbūvētiem rajoniem, norādīts ziņojumā.

Tā kā Ukrainas vienības var šaut no nocietinātām ēkām pilsētas rietumos, šī teritorija ir kļuvusi par "nāves zonu", kas, visticamāk, ļoti apgrūtinās algotņu grupējuma "Vagner" spēku darbību, kuri mēģinās turpināt frontālo ofensīvu rietumu virzienā, teikts ziņojumā.

Tajā pašā laikā Lielbritānijas izlūkdienests atzīmē, ka Ukrainas spēki un to apgādes maršruti uz rietumiem no Bahmutas joprojām ir neaizsargāti pret pastāvīgajiem Krievijas spēku mēģinājumiem apiet pilsētas aizstāvjus no ziemeļiem un dienvidiem.

Bahmuta, kur pirms kara dzīvoja aptuveni 70 000 cilvēku, kļuvusi par kauju epicentru, un Krievijas karaspēks un, jo īpaši algotņu grupējums "Vagner" spītīgi cenšas ieņemt pilsētu, lēnām gūstot panākumus.

Kaujās par Bahmutu masveidā tiek izmantota artilērija, radot lielus zaudējumus abās pusēs un pārvēršot pilsētu drupās.

Eksperti neuzskata Bahmutu par stratēģiski sevišķi nozīmīgu pilsētu, bet Bahmutai ir liela simboliskā nozīme un politiskais svars, ņemot vērā ilgo un smago cīņu par to.