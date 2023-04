Bahmutas rietumu apkaimēs notiek smagas kaujas, ziņo britu izlūki

Doneckas apgabala pilsētas Bahmutas rietumu rajonos turpinās smagas, tuvas darbības kaujas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka pēdējās nedēļas galvenais notikums ir bijis kaujas pilsētas nomalē, īpaši netālu no Hromoves ciema, Ukrainai cenšoties saglabāt kontroli pār savu apgādes ceļu 0506.

Citas Ukrainas apgādes iespējas Bahmutā, visticamāk, sarežģīs dubļaini apstākļi uz ceļiem bez seguma, norāda Lielbritānijas ministrija.

Tā kā pilsēta tagad ir bijusi pakļauta uzbrukumiem vairāk nekā 11 mēnešus, Ukrainas Bahmutas aizsardzība tagad ir integrēta kā viens no daudz dziļākas aizsardzības zonas elementiem, kas ietver Časivjaras pilsētu rietumos, noslēgumā raksta britu izlūki.

