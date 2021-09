Baidena administrācija divkāršo ASV uzņemamo bēgļu skaitu

ASV prezidenta Džo Baidena administrācija pirmdien, 20. septembrī, paziņoja, ka tā divkāršos nākamajā finanšu gadā uzņemamo bēgļu skaitu līdz 125 000, pieaugot spiedienam no to cilvēku puses, kas bēg no Afganistānas un citām valstīm.

Baidens ir izbeidzis iepriekšējā ASV prezidenta Donalda Trampa sākto tendenci samazināt ik gadu uzņemamo bēgļu skaitu līdz dažiem tūkstošiem.

Tramps noteica, ka šajā finanšu gadā, kas beigsies 30. septembrī, var tikt uzņemti līdz 15 000 bēgļu, un faktiski uzņēma daudz mazāku skaitu.

Baidens pēc stāšanās prezidenta amatā palielināja šajā finanšu gadā uzņemamo bēgļu skaitu līdz 62 500. Tagad nolemts, ka 2022. finanšu gadā tiks uzņemti 125 000 bēgļu.

"Valsts departaments šodien apliecina mūsu apņemšanos izmitināt bēgļus atbilstoši mūsu ilgajai tradīcijai sniegt drošu patvērumu un iespējas cilvēkiem, kas bēg no vajāšanas," paziņoja Valsts departamenta preses sekretārs Neds Praiss.

"Pasaulei saskaroties ar bezprecedenta globālu cilvēku pārvietošanos un humānajām vajadzībām, ASV ir apņēmušās vadīt centienus nodrošināt aizsardzību un veicināt ilgstošus risinājumus humānajām krīzēm," sacīja Praiss.

Vašingtona mēģina palīdzēt tūkstošiem cilvēku, kas Afganistānā strādāja ASV spēku labā, aizbēgt no šīs valsts un apmesties ASV. Uz dažiem no viņiem tiks attiecināta bēgļu programma, bet uz citiem – ''īpašo imigrantu vīzu" programma.

ASV iestādes tikmēr repatriē tūkstošiem migrantu, kas pēdējās nedēļās šķērsojuši Meksikas robežu ar ASV, ierodoties Teksasas štata Delrio pilsētas apkārtnē. Daudzi no šiem migrantiem ir haitieši.