Baidena pludmales mājā nav atrasti slepeni dokumenti

ASV Tieslietu ministrija trešdien pārmeklējusi ASV prezidenta Džo Baidena pludmales māju Delaverā, bet nav atradusi dokumentus, kas būtu atzīmēti kā slepeni, paziņoja Baidena jurists Bobs Bauers.

Taču ministrija savāca vairākus materiālus tālākai izpētei, atklāja Bauers.

Iepriekš slepeni dokumenti tika atrasti institūtā, kas saistīts ar prezidentu, un otrās Baidena mājās Delavērā. Daļa no šiem dokumentiem ir no laika, kad Baidens bija senators, un daļa no laika, kad viņš ieņēma viceprezidenta amatu.

Baidens uzstāj, ka nav izdarījis neko sliktu, un šo situāciju ir nodēvējis par nevainīgu kļūdu.

Bauers paziņoja, ka Baidena pludmales mājas pārmeklēšana bijusi iepriekš plānota un saskaņota ar prezidenta advokātiem.

Arī bijušā ASV viceprezidenta Maika Pensa mājās nesen tika atrasti slepeni dokumenti.

Arī Pensa advokāts skaidroja, ka slepenie dokumenti nejauši nosūtīti uz Pensa mājām pēc viņa termiņa beigām viceprezidenta amatā.

Pensa advokāts apgalvoja, ka Penss nav zinājis, ka šie dokumenti atrodas viņa mājās, un pilnībā sadarbojas šīs situācijas izmeklēšanā.

Slepeni dokumenti pagājušajā gadā tika atrasti arī bijušā prezidenta Donalda Trampa rezidencē "Mar-A-Lago" Floridas štatā. Taču šis gadījums atšķiras no Pensa un Baidena situācijas.

Izmeklētāji uzskata, ka Tramps apzināti savācis simtiem slepenu dokumentu pēc prezidenta amata atstāšanas. Tramps arī nevēlējās atdot šos dokumentus varasiestādēm.

Mediji vēstīja, ka Nacionālais arhīvs ir lūdzis visus bijušos ASV prezidentus un viceprezidentus pārmeklēt savus kabinetus, lai pārliecinātos, vai tur nav palicis kāds slepens dokuments vai citi materiāli, kas pēc amatu atstāšanas saskaņā ar likumu bija jānodod arhīvam.