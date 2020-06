Baidena un Trampa kampaņām uzbrukuši ārvalstu hakeri, vēsta 'Google'

ASV tehnoloģiju uzņēmums "Google" brīdinājis ASV prezidenta Donalda Trampa un bijušā viceprezidenta Džo Baidena priekšvēlēšanu kampaņas par ārvalstu hakeru uzbrukumiem.

"Google" Drošības draudu analīzes grupas direktors Šeins Hantlijs tviterī pavēstīja, ka uzņēmums brīdinājis Baidena kampaņu par pikšķerēšanu, kas nākusi no Ķīnas, un Trampa kampaņu par līdzīgām aktivitātēm no Irānas puses. Hantlijs norādīja, ka "Google" brīdinājis par to savus klientus un tiesībsargājošās iestādes.

Šie gadījumi vairo bažas, ka pirms novembrī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām var atkārtoties 2016.gada notikumi, kad pirms vēlēšanām tika nopludināti dokumenti, kas bija saistīti ar demokrātu kandidātes Hilarijas Klintones kampaņu. Amatpersonas arī uzskata, ka 2016.gadā Krievija mēģināja ietekmēt vēlētāju viedokli.

Hantlijs norādīja, ka šai pikšķerēšanai jākalpo par atgādinājumu Baidena un Trampa kampaņām, ka jāievēro drošības pasākumi. Viņš arī norādīja, ka "Google" piedāvā palīdzību ASV prezidenta vēlēšanu un Kongresa vēlēšanu kampaņām.

ASV tehnoloģiju kompānija "Microsoft" pagājušajā gadā brīdināja, ka vismaz vienai prezidenta vēlēšanu kampaņai uzbrukuši hakeri, kas saistīti ar Irānu. Mediji ziņoja, ka uzbrukts notika Trampa kampaņai. Hakeri mēģināja piekļūt e-pastu kontiem, kas pieder ASV amatpersonām, žurnālistiem, kas raksta par globālo politiku, prominentiem irāņiem, kas dzīvo ārpus Irānas, un priekšvēlēšanu kampaņai.

Uzņēmumu "Facebook", "Google", "Microsoft" un "Twitter" drošības komandas pērn tikās ar Federālā izmeklēšanas biroja (FIB), Iekšzemes drošības ministrijas un izlūkdienestu amatpersonām, lai apspriestu sadarbību cīņā pret draudiem vēlēšanām.