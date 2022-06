Baidens aicina Kongresu mainīt ieroču kontroles tiesību aktus

ASV prezidents Džo Baidens 2. jūnijā aicināja Savienoto Valstu Kongresu aizliegt kaujas ieročus, paplašināt pārbaudes pirms ieroču iegādes un īstenot citus ieroču kontroles pasākumus, lai mazinātu masu apšaudes, kas nepārtraukti skar ASV, vēsta aģentūra "Reuters".

ASV neilgā laika periodā skārušas vairākas masu apšaudes – Teksasas sākumskolā, pārtikas veikalā Ņujorkā un medicīnas iestādē Oklahomā. Baidens emocionālā uzrunā no Baltā nama savai valstij uzdeva retorisku jautājumu par to cik daudz dzīvību vēl vajadzēs zaudēt, lai mainītu ieroču kontroles likumus.

ASV prezidents aicināja veikt vairākus pasākumus, pret kuriem Kongresā iebilst republikāņi. Šis aicinājums iekļāva aizliegt kaujas ieroču un augstas ietilpības magazīnu pārdošanu. Ja šādu ierosinājumu nebūs iespējams izpildīt, tad Baidens piedāvāja vismaz palielināt minimālo vecumu, no kura var iegādāties šos ieročus, respektīvi, no 18 uz 21 gadu vecumu. Prezidents arī uzstāja uz to, ka jāatceļ aizsegs no atbildības, kas aizsargā ieroču ražotājus no iesūdzēšanas par brutālajiem pārkāpumiem, ko veic personas, kuras izmanto ieročus.

Baidens uzsvēra, ka gadījumā, ja Kongress nerīkosies, ieroču kontroles jautājums kļūs par centrālo elementu gaidāmajās vidustermiņa vēlēšanās novembrī.

ASV konstitūcijas otrais grozījums aizsargā amerikāņu tiesības turēt ieročus. Baidens sacīja, ka grozījumi nav "absolūti", vienlaikus piebilstot, ka jaunie pasākumi, kurus viņš atbalsta, nav vērsti uz to, lai atņemtu ieročus visiem cilvēkiem.

ASV līdz 2022.gadam no vardarbības, kas veikta ar ieročiem, tostarp slepkavībām un pašnāvībām, bojā gājuši vairāk nekā 18 000 cilvēku, liecina bezpeļņas izpētes grupas "Gun Violence Archive" dati.