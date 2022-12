Baidens apliecina ASV atbalstu Ukrainai karā ar Krieviju

ASV prezidents Džo Baidens trešdien apliecināja Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, ka ASV sniegs militāro palīdzību, lai palīdzētu Ukrainai gūt panākumus karā ar Krieviju, ziņo ārvalstu mediji.

"Mēs paliksim kopā ar Ukrainu tik ilgi, kamēr vien Ukraina būs," Baidens teica Zelenskim kopīgā preses konferencē Baltajā namā. Zelenskis pateicās Baidenam un Kongresam par atbalstu, slavējot Baidenu par starptautiskās koalīcijas saliedēšanu pret "teroristisko Krieviju".

Vēlāk Zelenskis uzstāsies kopīgā Kongresa sanāksmē. Pirms viņa ierašanās Baidena administrācija apstiprināja plānus par jaunu 1,85 miljardu ASV dolāru lielu drošības palīdzības paketi, kas ietvers arī raķešu sistēmu "Patriot".

Zelenska uzstāšanās likumdevēju priekšā notiek laikā, kad likumdevēji strādā pie 1,7 triljonu ASV dolāru izdevumu paketes pieņemšanas, kas ietver vēl 44,9 miljardus ASV dolāru ārkārtas drošības un ekonomiskās palīdzības Ukrainai.

Zelenskis Vašingtonā ieradās trešdien. Šī ir pirmā Zelenska ārvalstu vizīte kopš 24.februāra, kad Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā.

Pirmajos kopīgās tikšanās brīžos Baidens Zelenskim uzsvēra, ka ASV atbalsta taisnīgu mieru Ukrainā, paužot, ka Ukraina turpina pārsteigt pasauli. Savukārt Zelenskis Baidenam izteica pateicību par ASV atbalstu Ukrainai karā pret Krieviju, uzsverot, ka viņam ir liels gods atrasties Baltajā namā.

Ukrainas prezidents Baidenam uzdāvināja militāro medaļu, ko Zelenskim bija iedevis kāds Ukrainas armijas kaptenis Bahmutā, kuru Zelenskis bija apmeklējis šonedēļ. Kaptenis Zelenskim lūdzis šo medaļu nodot Baidenam, kurš esot ļoti drosmīgs prezidents.

