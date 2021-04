Baidens atsakās no solījuma ātri palielināt uzņemamo bēgļu skaitu

ASV prezidenta Džo Baidena administrācija piektdien paziņoja, ka viņš atsakās no sava solījuma ātri palielināt bēgļu skaitu, ko ASV varētu uzņemt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Baidena administrācijas augsta ranga amatpersona sacīja, ka Baidens saglabā vēsturiski zemo uzņemamo bēgļu skaita limitu - līdz 15 000 cilvēku gadā. Šo limitu noteica iepriekšējais ASV prezidents Donalds Tramps, kurš stingri vērsās pret imigrāciju.

Baidena administrācija nesen bija paziņojusi, ka grib šogad uzņemt līdz 62 500 bēgļu, bet nākamgad - pat 125 000. Šis mērķis bija daļa no Baidena plašāka solījuma izbeigt Trampa kultivēto noskaņojumu pret imigrantiem un bēgļiem.

Amatpersona, kas vēlējās saglabāt anonimitāti, tomēr sacīja, ka Baltais nams saglabā stingro 15 000 limitu, lai varētu "pārbūvēt" sagrauto bēgļu programmu un tikt gadā ar sarežģījumiem, kas saistīti ar Covid-19 pandēmiju.

Kad viens no vadošajiem demokrātu politiķiem un bēgļu atbalsta grupa kritizēja šo Baidena administrācijas saglabāto limitu kā "drausmīgi zemu" un "dziļu vilšanos" raisošu, Baltais nams vēlāk paziņoja, ka šis skaitlis ir provizorisks.

Baltā nama administrācija atzīmēja, ka Baidens ir atļāvis uzņemt bēgļus no Trampa bloķētiem reģioniem un lidojumi no turienes tiks uzsākti tuvākajās dienās. Baltais nams paziņoja, ka Baidens "līdz 15. maijam noteiks galīgu, palielinātu bēgļu skaita limitu atlikušajam finanšu gadam", bet piebilda, ka "viņa sākotnējais mērķis 62 500 šķiet mazticams".

Pašreizējais gada limits ļauj uzņemt līdz 7000 bēgļu no Āfrikas, 1000 - no Austrumāzijas, 1500 - no Eiropas un Vidusāzijas, 3000 - no Latīņamerikas un Karību jūras reģiona, un 1500 - no Tuvajiem Austrumiem un Dienvidāzijas. Ir arī paredzēta 1000 bēgļu vietu rezerve.