Baidens kļūst par 46. ASV prezidentu. Teksta tiešraides arhīvs

Amerikas Savienoto Valstu prezidenta amats tiek dēvēts par vienu no ietekmīgākajiem pasaulē. Džo Baidens trešdien oficiāli kļuva par 46. ASV līderi.

Teksta tiešraidē "Delfi" piedāvāja sekot līdzi Vašingtonā noritošajai 78 gadus vecā Demokrātiskās partijas pārstāvja Baidena inaugurācijas ceremonijai.

Gan Covid-19 pandēmijas, gan drošības apsvērumu dēļ šogad pieeja inaugurācijas ceremonijas norisei ir stipri ierobežota un arī lūgto viesu skaits ir ievērojami mazāks nekā citus gadus.

ASV prezidenta Džo Baidena inaugurācija

Inaugurācijas ceremonija oficiāli sāksies pulksten 11.30 pēc vietējā laika. Latvijā tad būs 18.30, taču lūgtie viesi jau ir sākuši ierasties. Arī mēs uzsākam teksta tiešraidi par pasākumu, kuram šogad pievērsta vēl lielāka pasaules uzmanība nekā citas reizes.

Džo Baidens un viņa sieva Džila, kā arī jaunievēlētā viceprezidente Kamala Harisa un viņas vīrs Dags jau ieradušies pie ASV Kapitolija ēkas.

ASV eksprezidents Baraks Obama, kura administrācijā Baidens bija viceprezidents, mikroblogošanas vietnē "Twitter" apsveica nākamo Baltā nama saimnieku. "Apsveicu, mans draugs (..) Šis ir tavs laiks," rakstīja Obama. https://twitter.com/BarackObama/status/1351903613237547010

Uz inaugurācijas ceremoniju jau ieradušies vairāki ASV politiķi gan no Baidena pārstāvētās Demokrātiskās partijas, gan Republikāniskās partijas. Starp visiem ir Bērnijs Sanderss, kurš bija Baidena galvenais konkurents cīņā par Demokrātiskās partijas nomināciju pērnā gada prezidenta vēlēšanām. Tāpat ieradušies arī vairāki senatori, tostarp republikānis Teds Krūzs, kurš vēl pirms divām nedēļām Kongresā iebilda pret Baidena uzvaras apstiprināšanu. Baidena inaugurāciju klātienē vēros arī eksprezidenti Bils Klintons, Baraks Obama un Džordžs Volkers Bušs.

Inaugurācijas ceremonija, kuru parasti pavada svinīga gaisotne un cerības par pozitīvu nākotni, šoreiz noritēs uz rūpju pilna fona. Pirmkārt, ASV ir ļoti cietušas no Covid-19 pandēmijas, ierindojoties pirmajā vietā pasaulē gan pēc saslimušo, gan mirušo cilvēku skaita. Otrkārt, bažas rada tas, vai inaugurācija aizritēs droši un bez vardarbīgiem starpgadījumiem. 6. janvārī ASV Kapitolija ēkā ielauzās kareivīgi noskaņoti esošā prezidenta Donalda Trampa atbalstītāji. Tobrīd abām Kongresa palātām formāli bija jāapstiprina Elektoru kolēģijas balsojums, ar kuru tika sertificēta Džo Baidena uzvara ASV prezidenta vēlēšanās. Grautiņos Kapitolijā dzīvību zaudēja pieci cilvēki.

Līdzšinējais prezidents Donalds Tramps izspēlējis vēl nepieredzētu precedentu. Viņš joprojām oficiāli nav atzinis savu sakāvi vēlēšanās, nav apsveicis Baidenu ar uzvaru, kā arī kavējis pārejas administrācijas darbiniekiem pārņemt iestrādnes. Pat viņa sieva Melānija lauza tradīciju un neuzaicināja topošo pirmo lēdiju Džilu "uz tēju", kā tas gadu gadiem noticis līdz šim. Turklāt Tramps ne tikai pats formāli nenodos pilnvaras un neapmeklēs Baidena inaugurācijas ceremoniju, bet ar vienu no divām ASV prezidenta lidmašīnām "Air Force One" pirms dažām stundām devies labi tālu no Vašingtonas – uz sev piederošo Maralago kūrortu Palmbīčā, Floridā.

Pirms 2020. gada vēlēšanām Baidens jau divreiz - 1988. un 2008. gadā - kandidēja uz Demokrātiskās partijas nomināciju. Abi šie mēģinājumi gan izvērtās pavisam neveiksmīgi. Savukārt ar trešo mēģinājumu Baidenam savu sapni izdevās piepildīt un šodien viņš kļūs par 46. prezidentu ASV vēsturē.

Norises vietā ieradies arī līdzšinējais viceprezidents Maiks Penss.

Savukārt Floridā ieradies Donalds Tramps, kurš formāli vēl nepilnu stundu būs ASV prezidents. Uz viņa īpašumu Tramps pēdējoreiz dosies ar kortežu.

Jaunievēlētā ASV viceprezidente Kamala Harisa arī ieradusies inaugurācijas ceremonijas norises vietā. Viņa ir pirmā sieviete, kura ieņems ASV viceprezidentes amatu.

Harisa sākotnēji bija Baidena konkurente - arī viņa kandidēja uz prezidentes amatu. Vienā no pirmajām demokrātu kandidātu debatēm starp Baidenu un Harisu pat izcēlās strīds, kuru pēc tam plaši apsprieda medijos.

Baidens ieradies inaugurācijas norises vietā. Pavisam drīz sāksies ceremonijas oficiālā daļa.

Harisa uzaugusi inteliģentu ģimenē – viņas tēvs bija ekonomikas pasniedzējs Stenfordas universitātē, bet māte – doktora grādu ieguvusi endokrinoloģijā un bija zināma vēža izpētes veicinātāja. Viceprezidentei pašai ir grādi politoloģijā un tieslietās.

Inaugurācijas ceremoniju ievadīja senatoru Eimijas Klobušāras un Roja Blanta uzrunas. Abi uzsvēra demokrātijas lomu ASV vēsturē un tās vērtību arī šobrīd un nākotnē.

ASV himnu dzied Lady Gaga. Jāatzīmē, ka Trampa inaugurācijā pirms četriem gadiem atteicās piedalīties ikviena uzrunātā mūzikas zvaigzne.

Viceprezidentes amata zvērestu šobrīd dod Kamala Harisa.

Harisas zvēresta nodošanai seko Bronksā, Ņujorkā puertorikāņu ģimenē dzimušās pasaulslavenās dziedātājas Dženiferas Lopesas uzstāšanās ar dziesmu "This Land Is Your Land".

Prezidenta amata zvērestu devis Džo Baidens. Viņš kļūst par 46. prezidentu ASV vēsturē.

78 gadus vecais Baidens ir vecākais cilvēks, kurš kļuvis par ASV prezidentu.

"Šī ir Amerikas diena. Šī ir demokrātijas diena!" inaugurācijas uzrunas ievadā saka Baidens. "Demokrātija ir uzvarējusi!"

"Šī ir lieliska nācija, mēs esam labi cilvēki. (..) Mums ir daudz jāpadara, daudz jāuzlabo, daudz jāiegūst," teica jaunais ASV prezidents.

Uzrunas turpinājumā Baidens uzsver vienotības nozīmi. "Ar vienotību mēs varam izdarīt varenas lietas!"

"Bez vienotības nav miera (..) Nav nācijas - tikai haoss. Vienotība ir ceļš uz priekšu (..) Šodien sāksim no jauna. Sāksim viens otru uzklausīt, izrādīt cieņu, " norādīja jaunais Baltā nama saimnieks.

Baidens: "Es būšu visu amerikāņu prezidents. Cīnīšos gan par tiem, kas mani neatbalstīja [prezidenta vēlēšanās], gan tiem, kas mani atbalstīja!"

Trampa prezidentūras termiņš oficiāli beidzās pulksten 12 (pulksten 19 pēc Latvijas laika).

Uzrunas turpinājumā Baidens uzskatīja virkni izaicinājumus, ar kuriem šobrīd saskaras Savienotās Valstis. Jaunais prezidents pauda pārliecību, ka ASV tos pārvarēs.

Baidens kā pirmo pavalstniekiem izteica aicinājumu uz klusuma brīdi, pieminot visus pandēmijas upurus. Ar jauno koronavīrusu ASV līdz šim inficējušies 24,8 miljoni cilvēku, tostarp trešdien konstatēti 20 204 jauni inficēšanās gadījumi. Līdz šim no Covid-19 ASV miruši 412 109 cilvēki, no tiem 589 – pēdējā diennaktī, liecina "Worldometers" dati.

Pēc Baidena uzrunas ar dziesmu "Amazing Grace" uzstājas dziedātājs Gārts Brukss. "Amazing Grace" oriģināli ir 18. gadsimtā Lielbritānijā sarakstīta kristiešu dziesma, kas ievērību ASV no jauna ieguva 60. gados, kad atdzima folkmūzikas popularitāte.

Baidens uzrunas ietvaros atkārtoja vairākus argumentus, kurus pauda arī savas kampaņas laikā, īpaši uzsverot to, ka amerikāņiem jākļūst vienotākiem un jāatstāj pagātnē polarizācija, kas jau ilgāku laiku raksturojusi gan Savienoto Valstu politisko ikdienu, gan arī sabiedrību.

Džo Baidena inaugurācijas ceremonija forogrāfijās:

Paralēli inaugurācijas ceremonijai Vašingtonā, visās ASV turpinās izmeklētāju un tiesībsargu darbs, meklējot un aizturot pirms 14 dienām notikušā iebrukuma Kapitolijā dalībniekus. Piemēram, pirms dažām stundām Teksasas štata Hjūstonā Federālais izmeklēšanas birojs aizturējis bijušo Hjūstonas pašvaldības policistu Temu Famu, vēsta Hjūstonas mediji. https://twitter.com/KPRC2/status/1351932859163041794?ref_src=twsrc%5Etfw

Inaugurācijas ceremonija ir oficiāli noslēgusies un Baideni pamet Kapitoliju.

Pēdējās desmitgadēs aizejošie prezidenti un viceprezidenti no Kapitolija pavada jaunos prezidentus un viceprezidentus. Ņemot vērā, ka Tramps jau ir ieradies Floridā, šogad tradīcija daļēji tiek lauzta. Penss gan pavadīja Harisu līdz kāpnēm un tad Pensi atvadījās.

Penss atstāj Kapitolija ēku. Savukārt jaunā viceprezidente Kamala Harisa atgriežas Kapitolijā, kur tiksies ar Kongresa līderiem, ziņo "NBC News".

Teksta tiešraidi noslēdzam, lai jau tuvākajās dienās ziņotu par jaunumiem, kurus nesīs Baidena administrācija.