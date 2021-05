Baidens nosoda lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu Baltkrievijā, atbalsta sankcijas

ASV prezidents Džo Baidens pirmdien nosodīja svētdien notikušo pasažieru lidmašīnas piespiedu nosēdināšanu Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā un Baltkrievijas opozīcijas žurnālista Romāna Protaseviča aizturēšanu, kā arī atbalstīja sankciju noteikšanu saistībā ar šo incidentu.

"Šis vardarbīgais incidents un video ar Protaseviču, kas tapis spaidu kārtā, ir kaunpilni uzbrukumi gan politiskajai opozīcijai, gan preses brīvībai," sacīja Baidens. Baltkrievijas valsts mediju publicētajā video Protasevičs sacījis, ka viņš "sniedz atzīšanos par masu nekārtību organizēšanu Minskā".

"Es apsveicu ziņu, ka Eiropas Savienība ir aicinājusi uz mērķtiecīgām ekonomiskām sankcijām un citiem pasākumiem, un esmu lūdzis savu komandu izstrādāt piemērotus variantus, lai sauktu [par šo incidentu] atbildīgos pie atbildības," piebilda Baidens savā paziņojumā.

"Savienotās Valstis pievienojas pasaules valstīm, kas aicina viņu (Protaseviču) atbrīvot, kā arī atbrīvot simtiem politieslodzīto, kurus netaisni aizturējis [Aleksandra] Lukašenko režīms," sacīja Baidens.

Jau ziņots, ka svētdien aviosabiedrības "Ryanair" pasažieru lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods. Tika aizturēta arī Protaseviča draudzene Sofija Sapega, kas arī bija starp lidmašīnas pasažieriem.

Eiropadome pirmdienas vakarā vienojās par ekonomisku un personālu sankciju noteikšanu pret Baltkrieviju, tostarp aizliedzot Baltkrievijas aviosabiedrībām lidojumus Eiropas Savienības (ES) gaisa telpā un liedzot tām piekļuvi ES lidostām. Eiropadome arī pieprasīja nekavējoties atbrīvot Protaseviču un Sapegu un garantēt viņu pārvietošanās brīvību.