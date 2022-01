Baidens paredz Krievijas uzbrukumu Ukrainai

ASV prezidents Džo Baidens izteicies, ka, viņaprāt, Krievija uzbruks Ukrainai, brīdinot, ka Maskavai par to būšot dārgi jāsamaksā. Vienlaikus viņš arī atzina, ka NATO nav vienisprātis par to, kā reaģēt uz Krievijas agresiju, ja notiks tikai "neliels iebrukums", raksta "The Guardian".

Baltais nams uzreiz bija spiests sniegt skaidrojumu tieši par prezidenta komentāriem NATO vienotības kontekstā, sakot, ka jebkura Krievijas spēku kustība pāri robežai tiks uzskatīta par iebrukumu. Baidena izteikumi gan radījuši satraukumu Ukrainā, atzīmē medijs.

Jautāts par Krievijas prezidenta Vladimira Putina nodomiem, ASV prezidents sacīja, ka nezinot, vai pats Vladimirs Putins vēl ir izlēmis, kāds būs viņa nākamais solis. "Manuprāt, viņš [Putins] dosies iekšā [Ukrainā]. Viņam kaut kas ir jādara," norādīja Baidens.

Iebrukuma gadījumā Krievija izrādītos pārāka militārā ziņā, bet tai būtu jārēķinās ar lieliem upuriem, teica Baltā nama saimnieks.

NATO ir paziņojusi, ka uzbrukuma gadījumā pārvietos karaspēku uz savu austrumu flangu, un ASV ir apspriedušas virkni sankciju ar saviem sabiedrotajiem Eiropā. Tomēr prezidents Baidens, apspriežot iespējamos scenārijus, atklāja NATO sabiedroto nesaskaņas aizkulisēs par to, cik barga būs reakcija uz jaunu Maskavas agresiju. "Tas, ko jūs redzēsiet, ir tas, ka Krievija tiks saukta pie atbildības, ja tā iebruks, un tas ir atkarīgs no tā, ko tā darīs," viņš sacīja. "Viena lieta ir, ja tas ir neliels iebrukums, un tad mums ir jācīnās par to, ko darīt un ko nedarīt," piebilda Baidens.

Lūgts precizēt, kas kvalificējams kā "neliels iebrukums", viņš norādīja uz kiberuzbrukumiem un Krievijas izlūkdienesta darbinieku klātbūtni, kuri, pēc Vašingtonas teiktā, jau atrodas Ukrainā. Viņš apgalvoja, ka liela karaspēka pārvietošana uz Ukrainas teritoriju būtu sarkanā līnija. "NATO pastāv atšķirības attiecībā uz to, ko valstis vēlas darīt atkarībā no tā, kas notiek," sacīja Baidens. "Ja robežu šķērso Krievijas spēki (..) Es domāju, ka tas visu maina."

Kijeva esot satraukti reaģējusi uz Baidena vārdu izvēli un viņa ierosinājumu, ka "neliels iebrukums" sašķels NATO un radīs neskaidru atbildi. Kāda Ukrainas amatpersona CNN sacīja, ka šie Baidena izteikumi "dod Putinam zaļo gaismu iebrukt Ukrainā pēc viņa patikas".

Dažas minūtes pēc tam, kad Baidens beidza runāt, viņa pārstāve Džena Psaki nāca klajā ar skaidrojumu. "Prezidents Baidens ir skaidri pateicis Krievijas prezidentam: ja kādi Krievijas militārie spēki virzīsies pāri Ukrainas robežai, tas ir atkārtots iebrukums, un tas tiks sagaidīts ar ātru, bargu un vienotu ASV un mūsu sabiedroto atbildi," Psaki teica rakstiskā paziņojumā.

Spriedze aizvadīto mēnešu laikā pieaugusi Krievijas bruņoto spēku koncentrēšanas pie Ukrainas robežām dēļ. Maskava pie Ukrainas robežām sakoncentrējusi aptuveni 100 000 karavīru. Krievija noliegusi, ka gatavojas veikt invāziju Ukrainā, savukārt ASV un citas Rietumu valstis ir brīdinājušas Maskavu par nopietnām sekām, ja tā agresīvi vērsīsies pret Ukrainu.

Kopš 2014. gada Maskava ir anektējusi Ukrainai piederošo Krimas pussalu, kā arī sākusi, izvērsusi un stutējusi bruņoto konfliktu Ukrainas austrumos, kas prasījis vismaz 13 000 cilvēku dzīvību.